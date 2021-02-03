МИД РФ высказался о возможном введении новых санкций со стороны Запада

Странам Запада, в том числе США, не нужны конкретные поводы для введения санкций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE". Подобным образом она прокомментировала возможные новые санкции из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

"Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет – они его придумают или создадут", – заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что ответные меры Россия обязательно примет, однако Москва будет делать это более обдуманно.

Сенатор Митт Ромни заявил о готовящихся санкциях против России вскоре после того, как Мосгорсуд принял решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Напомним, суд состоялся накануне вечером, 2 февраля. Алексей Навальный был осужден на реальный срок по делу шестилетней давности о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам условно. Вчера суд решил, что отбывать свое наказание оппозиционер должен в колонии общего режима.