МИД РФ высказался о возможном введении новых санкций со стороны Запада

Странам Запада, в том числе США, не нужны конкретные поводы для введения санкций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE". Подобным образом она прокомментировала возможные новые санкции из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному.
"Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет – они его придумают или создадут", – заявила представитель МИД.
Захарова добавила, что ответные меры Россия обязательно примет, однако Москва будет делать это более обдуманно.
Сенатор Митт Ромни заявил о готовящихся санкциях против России вскоре после того, как Мосгорсуд принял решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.
Напомним, суд состоялся накануне вечером, 2 февраля. Алексей Навальный был осужден на реальный срок по делу шестилетней давности о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам условно. Вчера суд решил, что отбывать свое наказание оппозиционер должен в колонии общего режима.
Комментарии
Журналисты, будьте грамотнее, не Мосгорсуд вчера принял решение, а Симоновский районный суд, просто заседание проходило в здании Мосгорсуда.
Захарова добавила, что ответные меры Россия обязательно примет, однако Москва будет делать это более обдуманно.
Воронежцы в один голос - Да сколько можно!
Захарова добавила, что ответные меры Россия обязательно примет
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Сегодня на заправке я уже заметил, что Россия приняла ответные меры.
Какая умная, красивая и очень обаятельная женщина. И всегда говорит только правду.
Санкции вводятся не против России, а против конкретных лиц власть имущих! Как только некоторых высокопоставленных лиц трахнут мордой об асфальт, так они сразу начинают верещать, что обижают всех граждан России!
Владимир Владимирович сказал, что нам санкции только на пользу
"Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет – они его придумают или создадут", – заявила представитель МИД. Похоже Захарова с горяча переволновавшись прокоментировала дело Навального))
Санкции уже ввели против Вексельберга и Дерипаски. Кто следующий из олигархов? Усманов?
Какая умная, красивая и очень обаятельная женщина.
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Всё бы ничего, но алкоголь своё дело делает.
И уже косметика не скрывает.
Похоже для Сечина санкции ввели. Бензин уже подорожал.