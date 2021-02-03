Елена Малышева объяснила, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса

Именно мужчинам в первую очередь стоит опасаться коронавируса. Об этом в ролике на своей странице в Instagram рассказала телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

"У COVID не женское лицо! Коронавирус – это болезнь, которой тяжелее болеют и от которой чаще умирают мужчины", – заявила Малышева.

По ее словам, дело в том, что в главной женской половой хромосоме существуют свойства, помогающие в борьбе с вирусом. Они появились из-за различий в строении X и Y хромосом.

Кроме того, Малышева рассказала, что свою роль играет присутствие в женском организме рецепторов, которые не дают образовываться тромбам и держат сосуды широкими, а также высокое содержание цитотоксических лимфоцитов. По ее словам, у мужчин много факторов, которые образуют тромбы. А для коронавируса образование тромбов – главный механизм развития болезни.

Ранее Малышева заявляла о "великой пользе коронавируса". По ее словам, после заболевания у человека появляется отвращение к алкогольным напиткам.