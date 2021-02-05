Утром в бассейн, вечером в караоке. Санаторий "Россия" дарит скидку на путевки

В феврале многие будут праздновать День всех влюбленных и День защитника Отечества. Почему бы не провести праздничные выходные с пользой для здоровья? Тем более что санаторий "Россия" запускает акцию: весь февраль на путевки выходного дня действует скидка 10%. Чтобы воспользоваться специальным предложением, нужно оформить оздоровительную базовую путевку с заездом 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 или 27 февраля на срок не более четырех дней.
Что включено в путевку выходного дня?
- проживание в комфортном номере;
- четырехразовое питание для взрослых и шестиразовое – для детей;
- безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом;
- безлимитное посещение горнолыжной трассы санатория "Россия" с бугельным подъемником;
- свободное пользование лыжной трассой и ледовым катком на территории;
- посещение терапевта для взрослых и педиатра для детей;
- развлекательные объекты санатория: караоке-бар "Винтаж", ночной клуб "СОК", современный кинозал, детский клуб и другие.
Подробнее об акции читайте на сайте алтайской здравницы. Получить консультацию и забронировать путевку можно по телефону 8 800 250 3770.
Санаторий "Россия"
Адрес: Белокуриха, ул. Славского, 34
Тел: 8 800 250 3770
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