Утром в бассейн, вечером в караоке. Санаторий "Россия" дарит скидку на путевки

В феврале многие будут праздновать День всех влюбленных и День защитника Отечества. Почему бы не провести праздничные выходные с пользой для здоровья? Тем более что санаторий "Россия" запускает акцию: весь февраль на путевки выходного дня действует скидка 10%. Чтобы воспользоваться специальным предложением, нужно оформить оздоровительную базовую путевку с заездом 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 или 27 февраля на срок не более четырех дней.

Что включено в путевку выходного дня?

проживание в комфортном номере;

четырехразовое питание для взрослых и шестиразовое – для детей;

безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом;

безлимитное посещение горнолыжной трассы санатория "Россия" с бугельным подъемником;

свободное пользование лыжной трассой и ледовым катком на территории;

посещение терапевта для взрослых и педиатра для детей;

развлекательные объекты санатория: караоке-бар "Винтаж", ночной клуб "СОК", современный кинозал, детский клуб и другие.

Подробнее об акции читайте на сайте алтайской здравницы. Получить консультацию и забронировать путевку можно по телефону 8 800 250 3770.

Санаторий "Россия"

Адрес: Белокуриха, ул. Славского, 34

Тел: 8 800 250 3770

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