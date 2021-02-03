Свалки нашли на территории двух алтайских заказников

Сотрудники алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили нелегальные свалки на территории заказников "Пеликаний" и "Хабарский" в Бурлинском и Хабарском районах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду, 3 февраля.

По данным ведомства, свалки бытового мусора находились вдоль береговых линий реки Бурла и Большого Кабаньего озера. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова природоохранного прокурора края Александра Лебедкина, всего там было захламлено порядка 30-40 квадратных метров площади. На территории Хабарского заказника правоохранители зафиксировали, в том числе и складирование отходов животноводства фермерским хозяйством.

Руководителю учреждения, уполномоченного по охране заказников на территории региона, внесли представление, по его результатам свалки ликвидировали. Кроме того, два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.