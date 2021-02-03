Звезда сериала "Кухня" прилетела голодать в Горный Алтай

Актриса Серафима Низовская, известная по ролям в сериалах "Кухня" и "Молодежка", вновь приехала в Горный Алтай в специализированную клинику, чтобы похудеть.

В клинику актриса легла в конце января. О пребывании в ней Серафима рассказывает подписчикам на своей странице в Instagram.

"Минус 4,5 кг на весах, – поделилась успехами актриса. – Для меня уже перебор, вполне можно играть в фильме про концлагерь или блокаду".

Отметим, что в 2017 году актриса уже проходила курс лечения в клинике. Также на Алтае голодали звезда сериала "Интерны" Светлана Камынина и актриса Мария Шумакова, известная по роли в сериале ТНТ "Сладкая жизнь".