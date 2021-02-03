Дольщикам долгостроя в Новоалтайске возместят убытки

Права дольщиков долгостроя по улице ЮжСиба в Новоалтайске восстановлены, рассказали в пресс-службе Минстроя Алтайского края.

Министерство и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства разработали план выплаты дольщикам возмещений и начали его реализовывать.

С 19 января по 2 февраля приняты 76 заявлений от дольщиков, которые пожелали получить компенсацию. Еще несколько человек подадут заявления позднее.

Как ранее сообщил amic.ru, дольщикам выплатят компенсации в размере стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащего передаче участнику строительства, по рыночной стоимости одного квадратного метра на первичном рынке.

Напомним, что строительством здания на улице ЮжСиба, 52а, занималась компания "Строй-тактика". Позднее выяснилось, что директор стройфирмы создал организацию с целью похищения средств дольщиков – мужчина получил всю необходимую документацию для строительства и выполнил ряд работ под видом предпринимательской деятельности, после чего скрылся с полученными от дольщиков деньгами.

В итоге глава организации похитил деньги на общую сумму 145 миллионов рублей и длительное время находился в розыске. В январе 2017 года его задержали в Магнитогорске.

Потерпевшими тогда признали 73 гражданина и два юридических лица, которые выполняли работы на объекте. В итоге суд приговорил экс-директора компании к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.