В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на лето

Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева считает, что заболеваемость COVID-19 летом сойдет к минимуму. По ее словам, уже сейчас 19 субъектов страны находятся на стадии снижения заболеваемости, а более чем в 60 регионах эпидемический процесс стабилизируется.

Эксперт также выразила надежду, что сезонность коронавируса окажется типичной для всех ОРВИ. Вместе с тем она подчеркнула, что ситуация с COVID-19 во многом зависит от ответственности людей и вакцинации, пишет "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после перенесенного коронавируса. По словам Натальи Пшеничной, делать выводы о взаимосвязи этих недугов пока рано, так как это является единичным случаем.