Снегопады, метели и до +5. О погоде в Алтайском крае 4 февраля

Еще один теплый, снежный и ветреный день установится в Алтайском крае в четверг, 4 февраля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. В предгорьях потеплеет до +5 градусов, но ожидается похолодание в течение дня. Снег, местами по югу сильный снег, мокрый снег и метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле прогнозируется от -1 до -3 градусов с похолоданием в течение дня. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.