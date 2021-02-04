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Новая дорога соединит республики Алтай и Тыва

, ИА "Амител"
Строительство планируют начать в 2021 году
Шолбан Кара-оол / Фото: rtyva.ru

Шолбан Кара-оол / Фото: rtyva.ru

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о выделении 70 млн рублей на первый этап строительства автодороги, которая свяжет республики Алтай и Тыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Магистраль длиной 120 км будет проходить от Кызыл-Хая да Кош-Агача, объединяя две федеральные трассы: Чуйский тракт и "Енисей".

"Очень надеюсь, что конкурс выиграет серьезная подрядная организация, которая в достаточном количестве владеет надежной техникой, очень необходимой в условиях горной скалистой местности", – заявил Шолбан Кара-оол.

Проект строительства был подготовлен в 2019 году. Согласно плану, дорога пройдет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева на высоте 2,6 км над уровнем моря.

Тувинско-алтайскую дорогу включили в перечень проектов программы ускоренного социально-экономического развития Тувы до 2025 года. Ее финансирование из федерального бюджета в 2021 году составит 238 млн рублей, а в 2022-м – 350 млн рублей.

Напомним, правительство страны в марте 2019 года одобрило проект строительства дороги из Бийска до Абакана. Стоимость проекта оценивается в 49-50 миллиардов рублей. Трасса соединит регионы юга Сибири, значительно сократив время в пути между ними, а также из регионов СФО до Китая и Монголии.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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