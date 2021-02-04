Лауреат Нобелевской премии восхитился данными об эффективности "Спутник V"

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти восхитился данными об эффективности российской вакцины "Спутник V". По его мнению, Россия "имеет долгую историю разработки хороших вакцин".

Как пишет ТАСС, ученый отметил, что эффективность российской вакцины выглядит очень обнадеживающей, при этом в случае мутации вируса изменить препарат будет несложно. Вирусолог подчеркнул, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями других стран – Janssen и AstraZeneca.

Напомним, что результаты последней, третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" показали эффективность на 91,6%. Из 19 866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.