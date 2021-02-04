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Новости

Лауреат Нобелевской премии восхитился данными об эффективности "Спутник V"

, ИА "Амител"
По словам ученого, в случае мутации вируса изменить препарат будет несложно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти восхитился данными об эффективности российской вакцины "Спутник V". По его мнению, Россия "имеет долгую историю разработки хороших вакцин".

Как пишет ТАСС, ученый отметил, что эффективность российской вакцины выглядит очень обнадеживающей, при этом в случае мутации вируса изменить препарат будет несложно. Вирусолог подчеркнул, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями других стран – Janssen и AstraZeneca.

Напомним, что результаты последней, третьей фазы  клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" показали эффективность на 91,6%. Из 19  866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.02.2021 10:08
- гость -

Пусть себе 3 поставит и радуется еще больше.

4.02.2021 10:10
иван

Честно, уже задрали всей этой инфой о прекрасной вакцине, из всех щелей лезут!!! А местные журналюги подхватывают и на всех углах трубят, какая хорошая вакцина! Других то проблем у нас нет...

4.02.2021 10:14
- гость -

Да кто все эти ученые и научные издания.
У нас то люди хорошо знают, что вакцина не испытана , что мрут от нее как мухи и что все это страшный план Путина по порабощению населения.

4.02.2021 10:15
- гость -

4.02.2021 10:10
иван
Смотри тик-ток, сынок, там тебе покажут более важную инфу - как правильно дзюбить правой рукой.

4.02.2021 10:17
Житель Барнаула

Многое зависит от правильности и полноты перевода статей и высказываний зарубежных специалистов. К сожалению информация для людей доводится в "нужном" трактовании!

4.02.2021 10:39
- гость -

Скорей колите всем вакцину, а то само у всех пройдет!

4.02.2021 10:40
- гость -

Да кто он такой вообще?! какой то вирусолог несчастный забугорский. Он даже по статусу до Терешковой не дотянул! Тоже мне авторитет. Где наши звезды эксперты которые ссутся кипятком об эффективности? Или тут действительно надо экспертов ставить профессионалов? Наши Мясниковы -Комаровы совсем себя изжили что ли? На НТВ можно набрать опять же...

4.02.2021 10:42
- гость -

4.02.2021 10:39
- гость -
Скорей колите всем вакцину, а то само у всех пройдет!

пройдет или нет не важно, в другую страну не въедешь, ты не навальный.

4.02.2021 10:44
Eugene

4.02.2021 10:14
- гость -

Что-то неполживые Твиттер и Фэйсбук не трубят о высокой смертности от нашей вакцины. Только есть инфа о смертности от западного препарата. Где ваши факты?

4.02.2021 10:44
- гость -

Можете не прививаться, естественный отбор никто не отменял. Или вы тут в интернете бессмертные, а сами на прививку первые

4.02.2021 10:51
- гость -

А погордиться за наших ученых никому в голову не приходит? А мне вот пришло.
Молодцы!

4.02.2021 11:01
almas

10:10 иван "Других то проблем у нас нет"
10:17 Житель Барнаула "К сожалению информация для людей доводится в "нужном" трактовании!"

Есть публикация, в которой указаны проблемы вакцинации и в каком направлении работать СМИ с населением

@ «Спутник-V» оказался лучше вакцины Pfizer — но это не помешает России проиграть борьбу с эпидемией @

которая начинается так:
В научном журнале The Lancet появились итоги клинических испытаний «Спутника-V», и на первый взгляд эта публикация — триумф. Российская вакцина показала эффективность выше, чем у Pfizer и Moderna. Увы, на этом хорошие новости закончились. Плохих две.
Во-первых, массовая вакцинация в России провалена из-за неадекватности образовательного уровня нашего общества.
Во-вторых, новые штаммы коронавируса действительно снижают эффективность вакцин, но те все еще от него защищают.


4.02.2021 11:01
almas

ежесуточная избыточная смертность от Covid-19 в последние месяцы примерно равна ежесуточным советским потерям в Сталинградской битве. Но это жизнь: наше население несет потери уровня мировой войны, поскольку просто не знает о самом факте таких потерь.

Других СМИ у нас не будет уже никогда, а других властей — еще много лет. То есть повысить информированность населения или установить карантин Россия не может в принципе. В такой ситуации помочь способна только вакцинация.

И вот здесь Россия полностью и жестоко провалилась. В ней самая высокая доля не желающих прививаться даже самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса. Основная причина — полное непониманием большинством населения, что вообще происходит.
В силу деградации образования в постсоветской России шансы на высокий уровень вакцинации несколько ниже нуля.

4.02.2021 11:08
- гость -

4.02.2021 10:14
- гость -
Клоп-вонючка? )

4.02.2021 11:10
- гость -

4.02.2021 11:01
almas

Вы картинки меняете куда чаще, чем следите за информацией.

4.02.2021 11:11
- гость -

Вакцина отличная - но почему вождь и его братва ЭТОЙ вакциной не прививаются, или уже привились, но забугорной!?

4.02.2021 11:20
- гость -

Не понимаю, к чему вся эта агитация? Желающих привиться гораздо больше, чем нежелающих, ну вот и прививайте их. Коллективный иммунитет это обеспечит.

4.02.2021 11:30
- гость -

4.02.2021 11:11
- гость -
Вакцина отличная - но почему вождь и его братва ЭТОЙ вакциной не прививаются, или уже привились, но забугорной!?

А вам обязаны докладывать. Если кто делает на камеру из политиков, то это больше пиар.

4.02.2021 11:34
- гость -

4.02.2021 10:40
- гость -
Да кто он такой вообще?! какой то вирусолог несчастный забугорский.

Может вы похвалитесь перед публикой своими научными достижениями

4.02.2021 11:47
Гость

Так можно большой бизнес сделать на нашей вакцине и вытащить страну из нищеты. Или, как всегда, всё бесплатно раздадут "братьям" или деньги уйдут в никуда?

4.02.2021 11:48
Гость

Так можно большой бизнес сделать на нашей вакцине и вытащить страну из нищеты. Или, как всегда, всё бесплатно раздадут "братьям" или деньги уйдут в никуда?

4.02.2021 11:55
- гость -

4.02.2021 11:47
Гость
Так можно большой бизнес сделать на нашей вакцине и вытащить страну из нищеты. Или, как всегда, всё бесплатно раздадут "братьям" или деньги уйдут в никуда?

"Аааааа, всё украли, лучше бы раздали пенсионерам". Братьям не раздают, а продают. "Деньги ушли в никуда", у вас есть доказательство?

4.02.2021 11:59
- гость -

Вирусолог подчеркнул, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями других стран

Объясните кто-нибудь, пожалуйста, почему вакцину от КОРОНОВИРУСА делают на основе векторов АДЕНОВИРУСА ??? это разные виды вируса!
Всю жизнь мы болеем аденовирусами, короновирусами(только штамм изменился), гриппом, орви - и это все РАЗНЫЕ вирусы!

4.02.2021 13:02
- гость -

11:47, доказательств нет, но я и не утверждаю, а интересуюсь. Да, и пенсионерам к этой жалкой подачке 600-700 руб.(которую тут же сожрало ЖКХ), могли бы не жадничать, а добавить хотя бы по 1000, как обещали раньше. И так бизнес не делается - не надо отдавать формулу вакцины всем странам подряд, а самим производить и продавать.

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