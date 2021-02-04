Две трассы остаются закрытыми в Алтайском крае

Алтайские дорожники утром 4 февраля открыли для движения участки Горняк – Староалейское, Поспелиха – Курья и Змеиногорск – Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Однако, по данным на 9 часов, проезд до сих пор закрыт на следующих трассах:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Казахстана (участок от Змеиногорска до Рубцовска;

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (от Курьи до Змеиногорска).

В ведомстве призвали водителей не превышать скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта. Если возможно, следует отказаться от дальних поездок.

Ранее автолюбителей предупредили, что в регионе бушует метель. Ухудшают обстановку гололедица и снежные заносы.