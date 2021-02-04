От фэнтези до детективов: что читают россияне в 2021 году

В январе 2021 года книжные магазины отметили интересную тенденцию: в топ продаж вновь выходит художественная литература. По данным сети "Читай-город", в прошлом году бестселлерами были издания в жанре нон-фикшн: читатели изучали тему здоровья, вирусов и мировых эпидемий, разбирались с финансами и инвестициями, уделяли внимание саморазвитию. Сейчас же россияне стали больше читать для удовольствия, а значит, снизился общий уровень напряженности и началось возвращение к привычной жизни.

К тому же за последнее время вышло сразу несколько долгожданных новинок от популярных современных писателей. Так, возглавляет рейтинг бестселлеров наступившего года роман шведского автора Фредрика Бакмана "Тревожные люди". Автор запирает читателей в маленькой квартире с незнакомцами, взятыми в заложники неудачливым грабителем банка. Каждый из присутствующих открывает "мешочек боли" и рассказывает пронзительную историю своей жизни. Сопереживать приходится всем.

На втором месте – роман из серии об угрюмом частном детективе Корморане Страйке и его напарнице Робин Эллакот. "Дурная кровь" Роберта Гэлбрейта – это высококачественный остросюжетный детектив. Несмотря на внушительный объем, в нем нет ничего лишнего: закрученный сюжет, который невозможно предсказать заранее, и многообещающая интрига в отношениях главных героев.

Американский писатель и журналист Майк Омер в прошлом году появился в рейтингах читательской популярности с остросюжетным психологическим триллером "Внутри убийцы". Второй роман о талантливом профайлере Зои Бентли "Заживо в темноте" быстро занял свое место в топе продаж января.

Также продолжает завоевывать сердца читателей молодая ирландская писательница Салли Руни. В России она стала известной благодаря книге "Нормальные люди", которая пользовалась большим спросом в 2020 году. Теперь на русский язык перевели и ее дебютное произведение "Разговоры с друзьями" – о том, как много мы все говорим и как мало при этом – о важном.

Кроме того, в рейтинге представлен новый молодежный роман от автора трижды переизданного бестселлера "Гончие Лилит", по которому в настоящее время снимают фильм, – "Аспид" российской писательницы Кристины Старк. Шекспировские страсти, ожидание апокалипсиса, двойные стандарты, непримиримая вражда… и, конечно, любовь.

Имена других отечественных авторов в рейтинге бестселлеров легко узнаваемы. Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", как всегда, выходит за рамки, разрушает жанры, развлекает и одновременно заставляет задуматься. Пересказывать Пелевина даже пытаться не стоит, нужно читать. Другой современный классик, Борис Акунин, рассказывает "Сказки народов мира". Истории сопровождаются возрастным ограничением 12+, но ведь взрослым тоже хочется добра и волшебства.

Тему сказок продолжает еще один автор нового рейтинга – Сара Дж. Маас с любовным фэнтези "Королевство гнева и тумана". Эта книга о сложностях взаимоотношений прекрасной Фейры и верховного правителя Двора весны. Вторая часть цикла "Королевство шипов и роз", в которой все еще более романтично, динамично и неожиданно.

Четыре повести Стивена Кинга в сборнике под названием "Будет кровь" не обманули читательских ожиданий. Мрачно, смачно, атмосферно – как и привыкли поклонники "короля ужасов".

Сюжет популярного романа "Книжный магазинчик счастья" Дженни Колган можно представить в качестве своеобразного резюме. В непростой период жизни героиня находит утешение и поддержку в любви к чтению – и книги открывают перед ней новые горизонты. Так художественная литература помогает отдохнуть, отвлечься от реальности и поверить, что до лучших дней остается не так уж много времени.