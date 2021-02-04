Второй день в Сети не перестают шутить о ролике издания Sota Vision, сделанном на несогласованном митинге 2 февраля в Москве. На кадрах видно, как одного из участников задерживает сотрудник ОМОНа, после чего протестующий произносит "Брянск-Север" и его отпускают. Журналисты предположили, что это секретный позывной сотрудников Центра "Э", которые часто на подобных акциях снимают митингующих на камеры и указывают полицейским, кого задерживать, – пишет Meduza.
Кажется, в Сети нашли средство от всех проблем и очередной повод для мемов.
Полицейские, вероятно, по ошибке задержали сотрудника Центра Э, но после того, как он назвал кодовое словосочетание ("Брянск север"), его моментально отпустили.— SOTA (@SotaVision) February 2, 2021
Видео: @SotaVision pic.twitter.com/fNWuWSgwIU
Брянск Север навёл меня на мысль, а что если "Барнаул. Алтайский край" тоже заклинание, но его распространяют под видом мема для того чтобы siloviki не догадались сменить.— Вайнберг (@igor_weinberg) February 3, 2021
Может, если сказать Брянск Север, папа наконец отпустит Беларусь?— Грустный Коленька (@sadmikalai) February 3, 2021
брянск-север, и мы опять играем в любимых.— че (@21jqofa) February 3, 2021
А Навальный не мог на суде просто сказать "Брянск Север"???— Дипмиссия Уругвая (@think_not_think) February 2, 2021
– Скажи мне те самые два слова и я твоя— Воронежское что (@your_gayyy) February 2, 2021
– Брянск север
Если бы Гарри Поттер был русским, заклинанием от дементоров было бы: "Брянск север!".— Пуховик времени (@MaeSStro88) February 3, 2021
Мы просто сказали: "Брянск-Север" https://t.co/9ELWFgVkEp— Aviasales Кыргызстан (@aviasales_kg) February 3, 2021
ведь даже бы христа, буркни он "брянск-север", сняли бы с креста— Alex (@dontcallmesad) February 2, 2021
— Всё, что у меня есть для тебя — слово: "Брянск. Север." Оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Используй его осторожно. pic.twitter.com/TSNWqVZUay— иля́ндис (@Gladkevich) February 2, 2021
В чём проблемы? Подошёл, взял за руку, уверенно сказал: "брянск-север"— Егøр (@sh4mn) February 2, 2021
Если никакой сервис не сделает скидочный промокод "БРЯНСК СЕВЕР", то я расстроюсь— VSEMOJNO (@sonny_vsemojno) February 2, 2021
Сегодня гаишнику, который остановил меня, сказал: Брянск Север. Не сработал, видимо у этих другой промо код.— Скоморохов (@SkomorohKing) February 3, 2021
- Пароль?— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) February 3, 2021
- Брянск Север pic.twitter.com/YIjPhFn3Il
Брянск, север— A.M. (@arisemyheart) February 2, 2021
Шиир, Бэггинс
— Ты помнишь стоп-слово?— VIZIT (@vizitcondoms) February 3, 2021
— Брянск-Север pic.twitter.com/d6CqFMg9mq
Комментарии
Очевидно это менты-провокаторы, очерняющие протесты...
Мышка на сервере
Так и в Барнауле в колонне с митингующими было много переодетых силовиков!
Я не удивлюсь, что заводилами потасовок и были переодетые засланцы!
А выявить и ...?
не удивлюсь, что заводилами потасовок и были переодетые засланцы!
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Ну а почему бы и нет? Не будет митингов не будет и финансирование космонавтов с дубинками. А дворниками им идти не хочется.
титушки
Весь этот омоно-тетушинный цирк из кармана нашего оплачен, смотри, наслаждайся народ
Силовые структуры, по сути дела это ОПГ в погонах, должны нас защищать. А они нападают. Как армия оккупантов, которая врывается в город и крушит всех, кто оказывается у нее на пути. Эта армия если и защищает, то НЕ нас, а ОТ нас.