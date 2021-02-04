Второй день в Сети не перестают шутить о ролике издания Sota Vision, сделанном на несогласованном митинге 2 февраля в Москве. На кадрах видно, как одного из участников задерживает сотрудник ОМОНа, после чего протестующий произносит "Брянск-Север" и его отпускают. Журналисты предположили, что это секретный позывной сотрудников Центра "Э", которые часто на подобных акциях снимают митингующих на камеры и указывают полицейским, кого задерживать, – пишет Meduza.

Кажется, в Сети нашли средство от всех проблем и очередной повод для мемов.

Полицейские, вероятно, по ошибке задержали сотрудника Центра Э, но после того, как он назвал кодовое словосочетание ("Брянск север"), его моментально отпустили.



Видео: @SotaVision pic.twitter.com/fNWuWSgwIU — SOTA (@SotaVision) February 2, 2021

Брянск Север навёл меня на мысль, а что если "Барнаул. Алтайский край" тоже заклинание, но его распространяют под видом мема для того чтобы siloviki не догадались сменить. — Вайнберг (@igor_weinberg) February 3, 2021

Может, если сказать Брянск Север, папа наконец отпустит Беларусь? — Грустный Коленька (@sadmikalai) February 3, 2021

брянск-север, и мы опять играем в любимых. — че (@21jqofa) February 3, 2021

А Навальный не мог на суде просто сказать "Брянск Север"??? — Дипмиссия Уругвая (@think_not_think) February 2, 2021

– Скажи мне те самые два слова и я твоя

– Брянск север — Воронежское что (@your_gayyy) February 2, 2021

Если бы Гарри Поттер был русским, заклинанием от дементоров было бы: "Брянск север!". — Пуховик времени (@MaeSStro88) February 3, 2021

ведь даже бы христа, буркни он "брянск-север", сняли бы с креста — Alex (@dontcallmesad) February 2, 2021

— Всё, что у меня есть для тебя — слово: "Брянск. Север." Оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Используй его осторожно. pic.twitter.com/TSNWqVZUay — иля́ндис (@Gladkevich) February 2, 2021

В чём проблемы? Подошёл, взял за руку, уверенно сказал: "брянск-север" — Егøр (@sh4mn) February 2, 2021

Если никакой сервис не сделает скидочный промокод "БРЯНСК СЕВЕР", то я расстроюсь — VSEMOJNO (@sonny_vsemojno) February 2, 2021

Сегодня гаишнику, который остановил меня, сказал: Брянск Север. Не сработал, видимо у этих другой промо код. — Скоморохов (@SkomorohKing) February 3, 2021