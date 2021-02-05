Огромную трехэтажную квартиру продают в Москве за 2,6 млрд рублей

Концепции дизайна интерьера / Фото: cian.ru
Настоящую заоблачную резиденцию продают в деловом центре "Москва-Сити". Трехэтажный пентхаус, расположенный на 95-97 этажах "Башни Федерация" продается за 2,6 миллиарда рублей. Это одна из самых дорогих и самых больших квартир Москвы. Общая площадь апартаментов составляет 2180,9 квадратного метра. У самого высокого пентхауса Европы (так отмечается в объявлении) целый ряд уникальных характеристик, включая наличие стеклянного купола 12-метровой высоты и 360-градусного обзора из окон. Также здесь самые быстрые лифты в России, а свежий воздух для обеспечения пентхауса забирается с высоты 300 метров и проходит дополнительную двойную очистку. Апартаменты свободной планировки и продаются без отделки.
Комментарии
Апартаменты свободной планировки и продаются без отделки.
эээээ
а почему на фотках мебелей всяких разных куча? или решили как ололешенька мультик сбацать?
Пробовать можно и за 5
Эта квартира - еще дешовка! Там есть и подороже: например 905м2 за 2,6 млрд.руб. https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/6-k_kvartira_905_m_88_et._1801522904
Это дочернее помещение дворца в Геленджике!
Зачем эта новость нам? Издевательство?
Отличное решение созрело. Продаём Барнаул и все в Москву
- гость -
Это дочернее помещение дворца в Геленджике!
точно.!так же в виде мультиков .
5.02.2021 08:04
- гость -
Это дочернее помещение дворца в Геленджике!
Это у навальнят конвульсии, долго ещё биться будут
Красивый дизайн-проект))
жилье для властелинов России хорошее или поделить на 50 квартир и продать менеджерам в ипотеку