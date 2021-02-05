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Новости

Огромную трехэтажную квартиру продают в Москве за 2,6 млрд рублей

, ИА "Амител"
Пентхаус площадью более 2000 квадратных метров находится в одной из башен делового комплекса "Москва-Сити"

Концепции дизайна интерьера / Фото: cian.ru

Настоящую заоблачную резиденцию продают в деловом центре "Москва-Сити". Трехэтажный пентхаус, расположенный на 95-97 этажах "Башни Федерация" продается за 2,6 миллиарда рублей. Это одна из самых дорогих и самых больших квартир Москвы. Общая площадь апартаментов составляет 2180,9 квадратного метра. У самого высокого пентхауса Европы (так отмечается в объявлении) целый ряд уникальных характеристик, включая наличие стеклянного купола 12-метровой высоты и 360-градусного обзора из окон. Также здесь самые быстрые лифты в России, а свежий воздух для обеспечения пентхауса забирается с высоты 300 метров и проходит дополнительную двойную очистку. Апартаменты свободной планировки и продаются без отделки.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

5.02.2021 07:14
- гость -

Апартаменты свободной планировки и продаются без отделки.


эээээ
а почему на фотках мебелей всяких разных куча? или решили как ололешенька мультик сбацать?

5.02.2021 07:41
- гость -

Пробовать можно и за 5

5.02.2021 07:53
гость

Эта квартира - еще дешовка! Там есть и подороже: например 905м2 за 2,6 млрд.руб. https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/6-k_kvartira_905_m_88_et._1801522904

5.02.2021 08:04
- гость -

Это дочернее помещение дворца в Геленджике!

5.02.2021 08:33
- гость -

Зачем эта новость нам? Издевательство?

5.02.2021 08:39
Житель района

Отличное решение созрело. Продаём Барнаул и все в Москву

5.02.2021 08:41
- гость -


- гость -
Это дочернее помещение дворца в Геленджике!
точно.!так же в виде мультиков .

5.02.2021 08:50
- гость -

5.02.2021 08:04
- гость -
Это дочернее помещение дворца в Геленджике!

Это у навальнят конвульсии, долго ещё биться будут

5.02.2021 08:58
- гость -

Красивый дизайн-проект))
жилье для властелинов России хорошее или поделить на 50 квартир и продать менеджерам в ипотеку

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