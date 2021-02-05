Огромную трехэтажную квартиру продают в Москве за 2,6 млрд рублей

Концепции дизайна интерьера / Фото: cian.ru

Настоящую заоблачную резиденцию продают в деловом центре "Москва-Сити". Трехэтажный пентхаус, расположенный на 95-97 этажах "Башни Федерация" продается за 2,6 миллиарда рублей. Это одна из самых дорогих и самых больших квартир Москвы. Общая площадь апартаментов составляет 2180,9 квадратного метра. У самого высокого пентхауса Европы (так отмечается в объявлении) целый ряд уникальных характеристик, включая наличие стеклянного купола 12-метровой высоты и 360-градусного обзора из окон. Также здесь самые быстрые лифты в России, а свежий воздух для обеспечения пентхауса забирается с высоты 300 метров и проходит дополнительную двойную очистку. Апартаменты свободной планировки и продаются без отделки.