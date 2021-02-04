Синоптики рассказали, сколько продержится оттепель в Алтайском крае

Потепление пришло в Алтайский край на несколько дней, рассказала каналу "Вести Алтай" начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"4 февраля в течение дня температура воздуха будет понижаться. 5 февраля небольшое похолодание, а затем вновь потепление, – уточнила синоптик. – Также этот циклон принесет большое количество осадков в виде снега, по южным районам края – мокрого снега, а также с прохождением атмосферных фронтов – усиление ветра, что приведет к метели и снежным заносам на дорогах".

По ее словам, оттепель сохранится до конца недели, а затем снова станет достаточно холодно. Впрочем, аномальных морозов ждать не следует. Зима уже подходит концу и слишком суровым этот период обычно не бывает, констатировала Сырых.

Ранее метеорологи рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае. Так, среднемесячная температура ожидается выше нормы на 2-3 градуса, а количество осадков – около нормы. Снег прогнозируют в большинстве дней первой половины и в последние пять дней месяца.