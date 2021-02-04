Счетная палата проверит эффективность трат на государственные телеканалы

Счетная палата исследует траты на поддержку СМИ из федерального бюджета. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Проверки коснутся ВГТРК, "Общественного телевидения России" и "Российской газеты". Крупнейшим в этом списке является первый холдинг, в состав которого входит телеканал "Россия".
Раздел обозначен как "Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года".
В общей сложности ведомство готовит около 400 проверок, часть из которых также затронет реализацию нацпроектов.
Комментарии
Тихо в лесу, тоьлко не спит соловей, что же соловей не спит то? А теперь ему еще и прищемили звонилку......
А как они проверят эффективность? Даже если вычислят сколько людей с промытой головой в России, то вычислить сколько изначально было дураков у них не получится.
Это Соловьёв и прочие?
4.02.2021 14:53
гость
Соловей между прочим первый легко отчитается за свою работу. Уж очень он качественно работает. Как его "Омоновец не бьет а отталкивает в живот"?!
Перестал смотреть телевизор. Там одно вранье и нелегитимные.
Надо признать за последние годы телевидение России продвинулось далеко вперёд. Теперь вместо глупого "заряжания" банок с водой, год просмотра полностью "разряжает" голову.
Ой ну опять куда деньги дели , куда деньги дели туда и дели посмотрите Т.V. на Алтае Телевидение " Катунь-24" что это за явление? молодой коллектив , а работают так будто ими руководит старая баба. Завтрак с Марией-Ра что за формат? какие фильмы в кинотеатрах это кому? потуги в политических вопросах пересказ чьих то мыслей. Вот так и отрабатывают кое как бюджетные деньги. Кто то скажет , что они зарабатывают на чём ?
4.02.2021 15:18
Наташа
Вас они выгнали Наташа?! Признайтесь что что то пошло не так на корпоративе?
Ну если уж на пропаганде экономить начали, значит народу придется затянуть поясок потуже.
Симонян же
Наташа права .что смотреть по ящику? новости с ВГТРК "Алтай" проверенная временем программа ,программы Риммы Мининой также популярны , телевидение ."Катунь -24" детский сад. Ищут ищут и не могут найти себя.
Первый канал убыточен уже несколько лет. Совокупный долг достигал в прошлом году более 1 млрд рублей. Но проверять мы конечно будем ВГТРК и ОТР...
С армянского радио начните.
Так вы в ФБК то обратитесь! Они уже полгода назад опубликовали информацию о том сколько денег идёт на содержание этого "благолепия".