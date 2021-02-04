Счетная палата проверит эффективность трат на государственные телеканалы

Счетная палата исследует траты на поддержку СМИ из федерального бюджета. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Проверки коснутся ВГТРК, "Общественного телевидения России" и "Российской газеты". Крупнейшим в этом списке является первый холдинг, в состав которого входит телеканал "Россия".

Раздел обозначен как "Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года".

В общей сложности ведомство готовит около 400 проверок, часть из которых также затронет реализацию нацпроектов.