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Новости

Счетная палата проверит эффективность трат на государственные телеканалы

, ИА "Амител"
Ведомство готовит около 400 проверок
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Счетная палата исследует траты на поддержку СМИ из федерального бюджета. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Проверки коснутся ВГТРК, "Общественного телевидения России" и "Российской газеты". Крупнейшим в этом списке является первый холдинг, в состав которого входит телеканал "Россия". 

Раздел обозначен как "Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года". 

В общей сложности ведомство готовит около 400 проверок, часть из которых также затронет реализацию нацпроектов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.02.2021 14:53
гость

Тихо в лесу, тоьлко не спит соловей, что же соловей не спит то? А теперь ему еще и прищемили звонилку......

4.02.2021 14:55
- гость -

А как они проверят эффективность? Даже если вычислят сколько людей с промытой головой в России, то вычислить сколько изначально было дураков у них не получится.

4.02.2021 14:57
- гость -

Это Соловьёв и прочие?

4.02.2021 15:00
- гость -

4.02.2021 14:53
гость
Соловей между прочим первый легко отчитается за свою работу. Уж очень он качественно работает. Как его "Омоновец не бьет а отталкивает в живот"?!

4.02.2021 15:01
- гость -

Перестал смотреть телевизор. Там одно вранье и нелегитимные.

4.02.2021 15:13
- гость -

Надо признать за последние годы телевидение России продвинулось далеко вперёд. Теперь вместо глупого "заряжания" банок с водой, год просмотра полностью "разряжает" голову.

4.02.2021 15:18
Наташа

Ой ну опять куда деньги дели , куда деньги дели туда и дели посмотрите Т.V. на Алтае Телевидение " Катунь-24" что это за явление? молодой коллектив , а работают так будто ими руководит старая баба. Завтрак с Марией-Ра что за формат? какие фильмы в кинотеатрах это кому? потуги в политических вопросах пересказ чьих то мыслей. Вот так и отрабатывают кое как бюджетные деньги. Кто то скажет , что они зарабатывают на чём ?

4.02.2021 15:26
- гость -

4.02.2021 15:18
Наташа
Вас они выгнали Наташа?! Признайтесь что что то пошло не так на корпоративе?

4.02.2021 15:45
- гость -

Ну если уж на пропаганде экономить начали, значит народу придется затянуть поясок потуже.

4.02.2021 15:46
- гость -

Симонян же

4.02.2021 15:57
горожанин

Наташа права .что смотреть по ящику? новости с ВГТРК "Алтай" проверенная временем программа ,программы Риммы Мининой также популярны , телевидение ."Катунь -24" детский сад. Ищут ищут и не могут найти себя.

4.02.2021 16:14
Злобная бабка

Первый канал убыточен уже несколько лет. Совокупный долг достигал в прошлом году более 1 млрд рублей. Но проверять мы конечно будем ВГТРК и ОТР...

4.02.2021 16:30
- гость -

С армянского радио начните.

4.02.2021 16:45
АБОРИГЕН

Так вы в ФБК то обратитесь! Они уже полгода назад опубликовали информацию о том сколько денег идёт на содержание этого "благолепия".

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