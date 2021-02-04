Бдительный таксист не позволил бийской пенсионерке отдать мошенникам 250 тысяч рублей

Таксист помог 74-летней жительнице Бийска не потерять 250 тысяч рублей. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын совершил смертельное ДТП, потребовав деньги, чтобы уладить проблемы.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов, и чтобы подкрепить правдивость истории передал трубку якобы сыну женщины.

Горожанка достала деньги, которые копила на похороны, сложила их в пакет и стала ждать курьера. Через некоторое время к ней приехали двое мужчин, один из которых работает таксистом. Пенсионерка попросила их написать расписку в получении денег.

Визитеры объяснили женщине, что, скорее всего, ей звонили мошенники и никакие деньги передавать не нужно. Женщина с трудом дозвонилась до родственника и поняла, что едва не стала жертвой аферистов.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.