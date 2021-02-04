Бдительный таксист не позволил бийской пенсионерке отдать мошенникам 250 тысяч рублей

Таксист помог 74-летней жительнице Бийска не потерять 250 тысяч рублей. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын совершил смертельное ДТП, потребовав деньги, чтобы уладить проблемы.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов, и чтобы подкрепить правдивость истории передал трубку якобы сыну женщины.
Горожанка достала деньги, которые копила на похороны, сложила их в пакет и стала ждать курьера. Через некоторое время к ней приехали двое мужчин, один из которых работает таксистом. Пенсионерка попросила их написать расписку в получении денег.
Визитеры объяснили женщине, что, скорее всего, ей звонили мошенники и никакие деньги передавать не нужно. Женщина с трудом дозвонилась до родственника и поняла, что едва не стала жертвой аферистов.
По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Ничего не понял. Где таксист? Откуда двое мужиков и женщина?
Ничо не понял.
Обычный стиль Амика. Что непонятно?
По ссылке в иточнике такая же каша. Кто к ней приехал, при чем тут таксист? Кто на ком стоял?
Какие вы непонятливые Жулики послали таксиста забрать деньги у бабули и привести им, а таксист понял что он делает.
15:45
Ну так и напишите в статье.
4.02.2021 15:45
- гость -
А второй мужик кто был, мошенник? Эта новость из рубрики "Придумай сам"?
Что непонятного-то? Женщина собрала деньги, вызвала курьеров на машине. Которые должны были отвезти деньги по указанному адресу (мошенникам). И курьеры ей и объяснили, что деньги у нее мошенники вымогали.
Сынок поди хотел аферу провернуть
Да уж детектив однако!
Да — был ли таксист-то, может, таксиста и не было?
А полиция нормально и спокойно так относится к тому, что ее честь порочат! Люди уверены, что с полицией можно все за деньги порешать! Жулики уверены, что полиция и искать их не будет! Так может оно так и есть? Полицейские, вам уже не первый раз, можно сказать в лицо плюнули, а вы утерлись и все! Честь мундира для вас простой звук?
Люди уверены, что с полицией можно все за деньги порешать!
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А разве нет?
Честь мундира для вас простой звук?
Я вас умоляю. Глядя на последние события, они мать родную готовы отдубасить и закинуть в автозак..
Амик, вы где таких журналистов берете, двух слов связать не могут, жертвы ЕГЭ?