80 молодых педагогов получили единовременные пособия в Алтайском крае

30 выпускников вузов и 50 педагогов, окончивших колледжи, получили из краевого бюджета единовременное пособие в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Они работают в сельских малочисленных школах Алтайского края, где взяли на себя обязательства отработать не менее трех календарных лет. По результатам конкурсного отбора выпускники организаций высшего образования получили по 250 тысяч рублей, профессиональных образовательных организаций – по 170 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Наибольшее число получателей устроились в школы Рубцовского района – пять человек, по четыре человека работают в Краснощековском, Советском районах и Славгороде.