80 молодых педагогов получили единовременные пособия в Алтайском крае

30 выпускников вузов и 50 педагогов, окончивших колледжи, получили из краевого бюджета единовременное пособие в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
"Они работают в сельских малочисленных школах Алтайского края, где взяли на себя обязательства отработать не менее трех календарных лет. По результатам конкурсного отбора выпускники организаций высшего образования получили по 250 тысяч рублей, профессиональных образовательных организаций – по 170 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Наибольшее число получателей устроились в школы Рубцовского района – пять человек, по четыре человека работают в Краснощековском, Советском районах и Славгороде.
Комментарии
Картина. Сельская школа... Один учитель 35 лет отработал в школе и продолжает работать дальше - хрен ему а не выплат. Приходит новый учитель не отработав и дня - выплата 250 тысяч рублей. Такая вот путенская справедливость.
у молодого ни кола ни двора, даже вилок тарелок нет
и чайника.
который 35 отработал у него и категория высшая и пенсия и классное руководство, самые богатые на селе учителя-пенсионеры. А молодой пока наработает стаж..
Работать учителем, постоянно испытывая скотское отношение со стороны учеников, родителей, админисрации, а порой даже коллег, не говоря уже о проверяющих органах - это какой-то особый род извращения.