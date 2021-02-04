Полицейские задержали пару, которая пыталась сесть в самолет по паспортам СССР

Во Внуково полицейские задержали мужчину и женщину, которые пытались улететь в Астрахань по паспортам СССР. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Александр и Любовь купили билеты в интернете и поехали в аэропорт. Они подошли к стойке регистрации, и тут возникла заминка. Оказалось, что у туристов паспорта СССР.

Разразился скандал. Путешественникам пытались объяснить, что их не могут зарегистрировать на рейс по документам несуществующего государства, Любовь и Александр стали требовать гостиницу и питание из-за сорванного полета.

В итоге к стойке вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что российские паспорта у пары есть, но они по какой-то причине ими не пользуются. Правоохранители вызвали санитаров. Те посмотрели на скандалистов, но забирать не стали.

Ранее антимасочник вступил в жаркий спор с продавцами и полицейскими в одном из магазинов краевой столицы. Он заявил, что является "гражданином СССР" и подчиняется только правоохранителям с документами этого государства.