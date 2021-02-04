Теледоктор Александр Мясников рассказал, когда и почему начнется новая волна коронавируса. По словам врача, избежать ее не удастся.

Как подчеркнул Мясников, спад заболеваемости во многих странах мира обусловлен не введенными ограничениями, а волнообразным характером инфекционного процесса. По этой же схеме следующий подъем пройдет и в России. По словам врача, новая волна начнется в конце весны, то есть спустя три-четыре месяца после нынешнего спада.

"Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", – цитирует Мясникова "Вечерняя Москва".

Напомним, ранее глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал, что третья волна коронавирусной инфекции в регионе придется на февраль-март 2021 года и может совпасть со вспышкой гриппа и осложнить эпидемическую обстановку в крае.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 16 714 новых случаев заражения коронавирусом и 521 летальный исход.