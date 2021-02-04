Вячеслав Франк поручил главам районов усилить контроль за очисткой крыш

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов усилить контроль за кровлей жилых домов. В период оттепели происходит процесс образования наледи и сосулек на крышах зданий, возрастает вероятность их падения, сообщает пресс-служба мэрии.

"Глава города поручил руководителям районных администраций усилить контроль за работой управляющих компаний по содержанию кровель жилых домов. Главам районов направлено соответствующее поручение, оно взято на особый контроль", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят быть аккуратными и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать возможных травм.

Ранее на крыше одного из двухэтажных бийских домов по улице Социалистической местные жители заприметили гигантскую сосульку, которая свисала почти до окон первого этажа.