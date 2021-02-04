Стандарт коронавируса утвердили в России

Специалисты Научно-исследовательского центра имени Гамалеи создали "стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2", который утвердил Росстандарт. Это позволит привести все тест-системы к одному знаменателю, отмечает руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, предполагается, что образец позволит эффективнее разрабатывать новые препараты и отслеживать мутации вируса в окружающей среде. Кроме того, по этому образцу будут разрабатывать более точные системы для тестирования на COVID-19.

Напомним, что ранее мутировавшие штаммы COVID-19 нашли сразу в нескольких странах. По данным ученых, обнаруженная в Великобритании мутация позволяет инфекции быстрее проникать в клетку, а Южноафриканская – несет значительный риск повторного заражения.