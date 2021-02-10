Магия трав: производитель чаев и бальзамов предлагает подарочные наборы к праздникам

Горный Алтай широко известен своими природными богатствами. Он считается необычайно чистым с точки зрения экологии. Здесь произрастает множество целебных растений, которые славятся полезными свойствами. Именно из лекарственных трав, собранных на территории Горного Алтая и Алтайского края, производит свои натуральные бальзамы компания "Магия трав".

Благодаря особенному, бережному производству продукция "Магия трав" сохраняет полезные свойства лекарственных растений. В бальзамах нет красителей, ароматизаторов и консервантов – это экологически чистый и полезный для здоровья продукт. Натуральные соки плодов и ягод придают продуктам приятный вкус, а дикорастущие травы – яркий аромат. Важно, что бальзамы не содержат алкоголя.

Каждый бальзам может стать отличным подарком для близких, друзей, коллег. Особенно сейчас, когда так важно восстановить организм и укрепить иммунитет после морозной зимы. Поэтому специально к наступающим праздникам – 23 Февраля и 8 Марта – компания подготовила обечайки и оригинальные подарочные наборы.

Продукт на любой вкус

В ассортименте компании "Магия трав" разные виды бальзамов: женские и мужские, успокаивающие и иммуностимулирующие, для памяти и для сердца. Например, женский бальзам с соком ежевики благотворно влияет на состояние женского здоровья, способствует омоложению, дарит естественную красоту и здоровье. Мужской бальзам с соком смородины рекомендуют как тонизирующее средство при снижении работоспособности, физических и умственных нагрузках. Он повышает выносливость и придает сил.

Иммуностимулирующий бальзам с соком малины способствует сопротивляемости организма в период межсезонья, повышает выносливость при физических нагрузках. Успокаивающий бальзам с соком брусники обладает мягким седативным действием, улучшает сон, снимает чувство напряжения.

Эти и другие бальзамы можно купить в сети магазинов "Новэкс", интернет-магазине "Алтаймаг", отделах "Алтайские дары", магазинах "Жемчужина Алтая", "Дом меда" и других. Полный список точек продаж, а также весь ассортимент продукции можно посмотреть на сайте компании.

Компания, которой доверяют

В период пандемии продукция "Магия трав" пользовалась широким спросом у потребителей как в Сибири, так и в других регионах России, так как показала высокую эффективность в поддержании иммунитета. Также компания приняла участие в благотворительной акции "Поддержи врачей", организованной администрацией города Барнаула. Более 1000 бальзамов для укрепления иммунитета было передано для медицинского персонала ковидных госпиталей.

Эффективность продукции доказывает ряд заслуженных наград компании. В 2020 году "Магия трав" стала победителем проекта "100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ". В течение года предприятие активно сотрудничало с Торгово-промышленной палатой по вопросам развития семейного бизнеса в рамках проекта.

Также представители "Магии трав" посетили международные выставки "Продэкспо-2020" в Москве, "Петерфуд-2020" в Санкт-Петербурге и "Гемма-2020" в Новосибирске. Продукция компании была отмечена высокими наградами – золотыми медалями и дипломами.

Компания "Магия трав"

Адрес: Барнаул, пр. Комсомольский, 120, оф. 14

Тел: 7 (3852) 503‒026

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БАД. Не является лекарственным средством.