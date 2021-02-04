Жительница Алтая отсудила у "Аникса" 500 тыс. рублей за сломанную руку

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил гражданский иск местной жительницы к торговой сети "Аникс" и постановил выплатить горожанке полмиллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. Решение в законную силу пока не вступило.

Установлено, что в сентябре 2019 года женщина выходила из магазина сети, упала и сломала руку. Эксперты пришли к выводу, что в торговой точке не были обеспечены условия для безопасности покупателей. На выходе из магазина между полом и нижней частью двери был зазор, куда попала нога горожанки, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, ранее жительница Барнаула отсудила 150 тысяч рублей за наледь на тротуаре. Женщина поскользнулась и упала, сломав позвоночник и руку. Ответчиком выступило МБУ "Автодорстрой".