Песков заявил, что в России нет репрессий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что большое количество задержаний на несогласованных акциях нельзя назвать репрессиями. Об этом пишет ТАСС.

"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций", — сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков отметил, что во время акций происходят провокации и нападения на сотрудников правоохранительных органов, что приводит к принятию "жестких, но находящихся в русле закона контрмер".

Ранее amic.ru писал о том, что задержанные на несанкционированном митинге в Москве 31 января распространяли в социальных сетях видео из автозака. Люди рассказывали об ужасных условиях содержания.