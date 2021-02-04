Более 250 школьных столовых отремонтировали в Алтайском крае

За год в Алтайском крае отремонтировали 256 школьных столовых. Всех учащихся начальной школы, а это 119 тысяч человек, обеспечили горячим питанием, пишет официальный сайт региона.

В 450 обновили материально-техническую базу. Туда закупили около семи тысяч единиц необходимого оборудования — плит, пароконвектоматов, протирочно-резательных машин, холодильников, вытяжек. На это выделили 150 миллионов рублей, что на 200% больше запланированной суммы — около 44 миллионов рублей.

В 2021 году из средств краевого бюджета выделят 100 миллионов рублей на закупку 7900 единиц технологического, холодильного и другого оборудования для дальнейшей модернизации школьных столовых, добавили в ведомстве.

Ранее amic.ru писал о том, что почти 8,5 млн рублей выделят из федерального бюджета на капитальный ремонт Прутской школы Павловского района, которая состоит из двух корпусов. В учреждении заменят оконные блоки и отремонтируют кровлю.