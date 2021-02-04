ЕС выделил 13 млн евро для уязвимых в период пандемии групп россиян

Евросоюз выделил 13 млн евро для поддержки наиболее уязвимых перед пандемией групп населения в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На сегодняшний день ЕС мобилизовал 38,5 млрд евро для помощи своим странам-партнерам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты. В России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией", – рассказал изданию председатель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, и число выздоровевших в последнее время превышает число заболевших.