Руководитель алтайского санатория "Россия" признан одним из лучших директоров Сибири

В Новосибирске прошла церемония награждения победителей межрегионального конкурса "Директор года Сибири. Предприятие года Сибири" по итогам 2019 года. В их число вошел руководитель белокурихинского санатория "Россия" Федор Елфимов.

"Всего экспертная комиссия определила 49 победителей в различных сферах экономики: сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистика, услуги, здравоохранение, строительство и проектирование, рекреационная сфера, образование, лесной комплекс и другие", – говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Конкурс среди руководителей предприятий организуют и проводят уже в восемнадцатый раз.

Напомним, что Алтайский край стал лидером в Сибири по популярности и дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2020 году. Стоимость проживания, питания и лечения в крае составила в среднем 4 тысячи рублей. В остальных сибирских регионах туристы тратили меньше.