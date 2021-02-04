Познер объяснил, в чем разница между протестами в России и США

Телеведущий Владимир Познер объяснил, чем отличаются протесты в России от протестов в США. Об этом он рассказал порталу News.ru.

"Все зависит от того, какой это протест. Если это мирный митинг, если не происходит насилие, то во всем мире к этому относятся одинаково. То есть, естественно, есть полиция, но никакого избиения и прочего не происходит", – сказал Познер.

Он также отметил, что существует представление о разрешенных и неразрешенных митингах.

"Как в США, так и в Западной Европе возможность выходить и протестовать доступна всем. Во всех европейских демократических странах возможно получить разрешение на выход на улицы с плакатами. Так же – в США. У нас обстоят дела совершенно по-другому", – отметил ведущий.

Ранее Владимир Познер заявил, что у многих россиян есть комплекс неполноценности. По мнению ведущего, из-за него, а также из-за "неграмотности и зависти" у некоторых людей сложилось отрицательное отношение к демократии.