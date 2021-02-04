Житель Славгорода убил свою возлюбленную и знакомого из ревности

27-летнего жителя Славгорода приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство возлюбленной, знакомого и причинения легкого вреда здоровью другому мужчине.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 19 августа 2020 года славгородец вместе с 40-летней пассией находился в гостях у знакомого. Во время распития спиртного мужчина приревновал свою спутницу к сыну хозяина квартиры и в итоге возникшей ссоры на придомовой территории нанес ему ножом телесные повреждения, причинив легкий вред здоровью.

После этого злоумышленник разбил окно и проник внутрь дома потерпевшего, где нанес свой возлюбленной и 34-летнему мужчине несколько ножевых ранений в грудь, от которых они скончались на месте происшествия.

Суд принял во внимание доводы следствия и назначил по совокупности преступлений наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.