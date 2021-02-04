Ведущий программы "60 минут" может пойти в Госдуму от "Единой России"

Ведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов рассказал о том, что обдумывает предложение об участии в думских выборах, пишет РИА Новости.

"Ведутся переговоры, я обдумываю предложение, очень интересное. Буду в курсе держать. Но я был и планирую оставаться беспартийным", – сказал Попов.

Единый день голосования в России запланирован на 19 сентября 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что первый секретарь алтайского регионального отделения КПРФ Мария Прусакова будет баллотироваться в Госдуму. По ее словам, также высока возможность того, что от Алтайского края пойдет на выборы в парламент бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.