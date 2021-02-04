Путин подписал закон о наказании за пропаганду употребления "веселящего газа"

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафе за пропаганду употребления "веселящего газа". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для ИП — от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.

Ранее amic.ru писал о том, что в 2021 году в России появились новые штрафы для автомобилистов. В КоАП добавили сразу несколько новых видов нарушения. Причем за некоторые из них придется платить до 50 тысяч рублей.