Алексея Навального доставят в суд для разбирательств по делу о клевете на ветерана

Оппозиционера Алексея Навального лично доставят в Бабушкинский суд Москвы на мировой суд по делу о клевете на ветерана. Заседание будет проходить в пятницу, 5 февраля, пишет РИА Новости.

Напомним, что 15 июля следственный комитет возбудил против блогера дело о клевете из-за комментария к видеоролику, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказывает свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации. Как установили следователи, подпись, которую опубликовал Навальный, порочат честь ветерана.

В середине января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по его возвращении из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом дней, проведенных под домашним арестом, оппозиционер будет находиться в колонии общего режима два года восемь месяцев. До вступления приговора в силу оппозиционер останется под арестом.