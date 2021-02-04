86-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19. Очередное контрольное обследование показало серьезные улучшения состояния легких.

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на представителей Большого драматического театра имени Товстоногова, взятый тест на COVID-19 также показал отрицательный результат. Сейчас артистка остается в больнице, однако в скором времени ее могут выписать.

Напомним, что Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года в связи с COVID-19. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, однако в конце января ее перевели в обычную палату.

Алиса Фрейндлих известна по ролям в советских фильмах "Служебный роман", "Сталкер", "Д'Артаньян и три мушкетера" и других.