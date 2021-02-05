"Единая Россия" будет курировать строительство физкультурных комплексов

Депутаты партии "Единая Россия" организуют контроль за возведением физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов). Посмотреть, как идут работы в своем регионе, смогут и местные жители. Для этого создадут онлайн-сервис, сказано на сайте ЕР.

В 2021 году в России построят 100 таких комплексов. По предложению партии правительство выделило регионам на эти цели 2 млрд рублей. В северной части страны сделают акцент на создании хоккейных коробок, в южной – баскетбольных и волейбольных площадок. А вот футбольные поля и зоны для кардио- и силовых тренировок будут строить везде.

Работа большая и ответственная, ведь объекты будут возводить не только в городах, но и селах, где спортивных комплексов не строили много лет. А потому очень важен контроль на всех этапах. Его обеспечат не только профильные ведомства, но и народные избранники на всех уровнях власти.

По словам врио замсекретаря генсовета "Единой России" Дмитрия Кобылкина, депутаты Госдумы и региональных парламентов от партии большинства возьмут под личный контроль каждый строящийся ФОК в своих регионах. Они будут инспектировать объекты (а также благоустройство после окончания основных работ), взаимодействовать с подрядчиками, помогать в решении спорных вопросов и держать в курсе событий местных жителей. Впрочем, те и сами смогут увидеть, как идет стройка. Для этого сейчас разрабатывают специальный цифровой сервис. Любой желающий сможет посмотреть, что в режиме реального времени происходит на объекте.

В Алтайском крае построят два ФОКа.

"Региональное отделение "Единой России" совместно с Министерством спорта региона определили два муниципалитета, где в текущем году построят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Это райцентры Павловск и Тальменка", – прокомментировала члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" Наталья Кувшинова.

По инициативе партии регион получит около 50 млн рублей. Кувшинова и ее коллеги намерены сделать все, чтобы каждая копейка этих денег пошла на поддержку здорового образа жизни сельчан.