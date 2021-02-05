"Чувствую себя свободным человеком". Навальный написал первое обращение после суда

Алексей Навальный обратился к подписчикам в Instagram впервые после решения суда, согласно которому оппозиционеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Сообщение Навального опубликовано на его странице.

"Я, конечно, много раз слышал эту фразу: "Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри". И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: "Ну как, работает?" Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи", – написал Навальный.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после его возвращения из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день после ареста в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

Вечером 2 февраля оппозиционера осудили на реальный срок по делу шестилетней давности о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам условно. Во вторник суд решил, что отбывать свое наказание блогер должен в колонии общего режима. При этом судья учла 10 месяцев, что Навальный провел под домашним арестом. Поэтому отбывать наказание в колонии оппозиционеру придется 2,8 года. При этом приговор в законную силу пока не вступил. Навальный находится в СИЗО. Если защите не удастся обжаловать решение суда, оппозиционер, предположительно, отправится в одну из колоний в Центральной России.