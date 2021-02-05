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Новости

"Чувствую себя свободным человеком". Навальный написал первое обращение после суда

, ИА "Амител"
По словам оппозиционера, ему помогает уверенность в своей правоте
Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Алексей Навальный обратился к подписчикам в Instagram впервые после решения суда, согласно которому оппозиционеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Сообщение Навального опубликовано на его странице.

"Я, конечно, много раз слышал эту фразу: "Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри". И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: "Ну как, работает?" Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи", – написал Навальный.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после его возвращения из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день после ареста в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

Вечером 2 февраля оппозиционера осудили на реальный срок по делу шестилетней давности о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам условно. Во вторник суд решил, что отбывать свое наказание блогер должен в колонии общего режима. При этом судья учла 10 месяцев, что Навальный провел под домашним арестом. Поэтому отбывать наказание в колонии оппозиционеру придется 2,8 года. При этом приговор в законную силу пока не вступил. Навальный находится в СИЗО. Если защите не удастся обжаловать решение суда, оппозиционер, предположительно, отправится в одну из колоний в Центральной России.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.02.2021 10:26
ПЕТР

Не отбирайте свободу у "Алешеньки" - пусть сидит дальше в тюрьме!

5.02.2021 10:28
АБОРИГЕН

Всё-так прав был Шнур до того как скурвился.

Я не могу сказать, но зато я слышу.
Я видел, как крыса становится мышью.
То, что не стереть, как сильно ни три,
Свобода — это то, что у меня внутри.

5.02.2021 10:34
- гость -

Ваш руководитель уже отписался в Телеге 5 02 21

Акций протеста пока не будет. «Волну протеста надо заканчивать на высокой точке»,- заявил Леонид Волков.

Можете не шипеть и принять успокоительное

5.02.2021 10:36
- гость -

АБОР и ген Да уж, "ни три, ни четыре". Писал бы уж лучше на своей ридной мове.

5.02.2021 10:38
Антон Получка

Навальный "набрюхатил" Россию революцией, так же царский режим в свое время силой подавил 1-ю Русскую революцию 1905 года.,тем самым подготовил почву для 1917 года роды будут кровавыми и затратными

5.02.2021 10:39
- гость -

А как это он в заключении да с инстаграмом?

5.02.2021 10:46
- гость -

5.02.2021 10:38
Антон Получка
Навальный "набрюхатил" Россию революцией, так же царский режим в свое время силой подавил 1-ю Русскую революцию 1905 года.,тем самым подготовил почву для 1917 года роды будут кровавыми и затратными

У вас галлюцинации. Вот вам рейтинг от либералов, можете ознакомиться

Социологическая контора "Левада"  прервала более чем 2-&#8203;месячный  перерыв в  публикации политических рейтингов   и  с  глубокой скорбью  была вынуждена признать  эпический провал  спецоперации "дворец Путина".   На сайте наконец-&#8203;то были опубликованы результаты опроса,  проведённого,  внимание,  с 29 января по 2 февраля,  то есть тогда,  когда  вселенский хайп с  фильмом про дворец   был  уже  "учтён в цене акций".  И  есть все основания подвести итоги. 

   Если вкратце:  в  восприятии народом  власти и оппозиции  произошло... сияющее НИЧЕГО.   

Рейтинг одобрения деятельности  президента Путина  с  ноября 2020 года  (когда  "Левада"  в предыдущий раз публиковал данные)  попросту  не шелохнулся!  

5.02.2021 10:48
- гость -

5.02.2021 10:39
- гость -
А как это он в заключении да с инстаграмом?

Так коллективное творчество, Певчих, Соболь, жена написала, что радуется свободе, без мужа, да при деньгах

5.02.2021 10:50
- гость -

На суд к Навальному приехали послы Великобритании, Швейцарии, Германии, Канады, Польши, Швеции, Австрии, Нидерландов, Болгарии, Латвии, США, Норвегии... А на парад к Путину не приехал никто.

5.02.2021 10:55
- гость -


5.02.2021 10:46
- гость -

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину в конце января — начале февраля опустился до 29%. Это следует из опроса «Левада-центра»

5.02.2021 10:55
- гость -

Алексей ведет себя очень достойно, отстаивает свои идеалы, созвучные с чаяниями россиян! А вот представьте как будет вести себя на суде утин - будет врать, изворачиваться, сваливать все на подельников?

5.02.2021 10:55
- гость -

"Рейтинг одобрения деятельности президента Путина с ноября 2020 года попросту не шелохнулся!".
Так правильно, рейтинг у него и так ниже плинтуса, куда еще то ниже! Путина поддерживают только те кому он нужен и выгоден. Они понимают, что потеряв путина и его свиту, многие потеряют бюджетную кормушку. Вот и приходится раскорячиваться и верещать, что путин наше все!

5.02.2021 10:56
- гость -

Рейтинг одобрения деятельности президента Путина с ноября 2020 года (когда "Левада" в предыдущий раз публиковал данные) попросту не шелохнулся!

Да ты что?!!!
Опять 146 % одобрямс?

5.02.2021 11:01
- гость -

5.02.2021 10:56
- гость -

Да ты что?!!!
Опять 146 % одобрямс?

Я так понимаю вы входите в 2-3 процента населения которые ждёт прихода американской освободительной армии.

5.02.2021 11:03
- гость -

Вы так пишите как будто они для этого специально приехали из этих стран.
Думаете этот донатовый ютюб балабол способен улучшить жизнь в стране?

5.02.2021 11:07
- гость -

О! Новость!
У обнулённого у него есть рейтинг???
Он ещё кому-то интересен???
Вот фантазёры люди-то....

5.02.2021 11:14
- гость -


5.02.2021 11:07
- гость -
Конечно интересен - его "братии" (маты запретили) и присосавшимся к кормушке! Для них путин это все! Они за него и маму продадут!

5.02.2021 11:15
- гость -

Ну да, по опросам на Закраине Путин бы победил в выборах президента

5.02.2021 11:17
- гость -

совет гостям - интересуйтесь жизнью на своей родине.
здесь вас не ждут

5.02.2021 11:18
- гость -


5.02.2021 11:15
- гость -
Так давайте им его и отдадим! Даже и путинских дружков в придачу. Оптом! Бесплатно!

5.02.2021 11:19
- гость -

ну почему не ждут.
сибири на всех хватит

5.02.2021 11:21
- гость -

Господа оппозиционеры, успокойтесь. Вашего вождя закрыли и скорее надолго, так что начинайте выбирать себе нового фюрера. Кастинг проходит в американском посольстве, приветствуются идеи по новым поискам дворцов, денег, внебрачных детей президента. Дерзайте, мы будем следить за вашими успехами и переживать за ваше здоровье

5.02.2021 11:21
- гость -

свободный чел.
гуляет от шконки до параши.
пусть желающий поцарствовать - там и остается

5.02.2021 11:22
- гость -

В свое время, Николай 2 не прислушался к Гапону и получил Ленина!
Путин повторяет его ошибки! Видимо некогда ему историю изучать, в думах весь, все думает, как бы еще народ ограбить, да своим друзьям помочь!

5.02.2021 11:23
- гость -

Кастинг проходит в американском посольстве, приветствуются идеи по новым поискам дворцов, денег, внебрачных детей президента. Дерзайте, мы будем следить за вашими успехами и переживать за ваше здоровье

ВАЖНОЕ дополнение!

Каждый кандидат обязан выпить полстакана "новичка".

5.02.2021 11:31
гость

5.02.2021 10:55
- гость -
да я вас умоляю!!!!! идеи у него!!! ну.....!!!
пусть Навальный фильм снимет о том где и как живет его семья, откуда у него деньги на существование и проведение акций, предвыборной программы (в свое время) !!!! и расскажет как будет жить в панельке и ездить на ладе без охраны (как весь люд за который он так родеет) в случае если вдруг станет президентом!

5.02.2021 11:34
- гость -

Инстаграм любые декларации стерпит)))))

5.02.2021 11:38
гость

на какие шиши голожопый Навальный проводит свои акции! речь то о миллионах, где взял?

5.02.2021 11:42
- гость -

5.02.2021 11:31
гость

да я вас умоляю!!!!! идеи у него!!! ну.....!!!
пусть Навальный фильм снимет о том где и как живет его семья, откуда у него деньги на существование и проведение акций, предвыборной программы (в свое время) !!!! и расскажет как будет жить в панельке и ездить на ладе без охраны (как весь люд за который он так родеет) в случае если вдруг станет президентом!

Вы покушаетесь на святое, не разбивайте хрупкий мир хомячков. Они эмоционально ранимы, так как лёшик им сказал, что все всё им должны исполнять по первому писку.

5.02.2021 11:53
- гость -

5.02.2021 11:42
- гость -
5.02.2021 11:31
гость

да я вас умоляю!!!!! идеи у него!!! ну.....!!!
пусть Навальный фильм снимет о том где и как живет его семья,

Дурашка, дело вовсе не в Навальном, а в том что людей задолбала власть.

5.02.2021 11:56
- гость -

5.02.2021 11:42
- гость -
5.02.2021 11:31
гость

да я вас умоляю!!!!! идеи у него!!! ну.....!!!
пусть Навальный фильм снимет о том где и как живет его семья,

А как же семья путина, тут сериал ващее можно снять

5.02.2021 11:56
- гость -

5.02.2021 10:50
- гость -
На суд к Навальному приехали послы Великобритании, Швейцарии, Германии, Канады, Польши, Швеции, Австрии, Нидерландов, Болгарии, Латвии, США, Норвегии...

Все спонсоры отметились. Это есть хорошо.

5.02.2021 11:58
М

Думаю Лёше реально спокойнее сейчас присесть. Быть на крючке западных спецслужб, когда тебя в любой момент могут устранить или подставить причём свои же из ближнего окружения типа Певчих это врагу не пожелаешь. Да и работать против России в интересах Запада, врать на миллионную публику - это тяжело морально.
Поэтому сейчас у него начинается реальный отпуск!
(хотя ишак набитый золотом может пройти любые стены, даже тюремные)

5.02.2021 12:00
- гость -

дело вовсе не в Навальном, а в том что людей задолбала власть.

При безвластии захотели пожить? Тогда вам в Ливию можно съездить на экскурсию.

5.02.2021 12:06
- гость -

5.02.2021 10:50
- гость -
На суд к Навальному приехали послы Великобритании, Швейцарии, Германии, Канады, Польши, Швеции, Австрии, Нидерландов, Болгарии, Латвии, США, Норвегии...

Это были похороны проекта под названием "Навальный". Молча приехали, посмотрели и поняли, что пациент мёртв. А последующие разговоры про санкции, так для публики. Мы скоро будет наблюдать выборы нового вождя. Деньги крутятся не малые, кандидатов много, надо утвердить. А то мы получим ремейк советского фильма "Корона Российской империи". Псаки нам должна сообщить на кого упадёт жребий.

5.02.2021 12:07
гость

На суд к Навальному приехали послы Великобритании, Швейцарии, Германии, Канады, Польши, Швеции, Австрии, Нидерландов, Болгарии, Латвии, США, Норвегии

Приехали все. кто хотел бы Россию развалить, потому что не справедливо, что такая большая

5.02.2021 12:08
- гость -

5.02.2021 12:00
- гость -
дело вовсе не в Навальном, а в том что людей задолбала власть.

При безвластии захотели пожить? Тогда вам в Ливию можно съездить на экскурсию.

Вам рекомендую был там один сиделец, финал печален

5.02.2021 12:09
- гость -

Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске (БСМП-1) Сергей Максимишин умер в возрасте 55 лет. Пресс-секретарь регионального минздрава Галина Назарова сообщила “Ъ”, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Довели человека всякими Навальными.

5.02.2021 12:10
гость

дело вовсе не в Навальном, а в том что людей задолбала власть

Для тех. кто выходит на митинг за Навального, дело в Навальном. Митинги за Навального поддерживает США, потому что США тоже задолбала российская власть

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