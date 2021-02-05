Жительница Армавира похоронила 11 мужей

На Кубани завершилось расследование в отношении 53-летней жительницы Армавира. Ее обвиняют по двум статьям: "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления".

Как сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю, женщина со своими дочерьми подыскивала одиноких пенсионеров и в основном выходила за них замуж. Дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу земельных участков, домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. Если же брак не удавался, то женщины убеждали стариков, что приходятся им родственниками и наследниками.

Всего удалось доказать причастность злоумышленниц к 12 эпизодам преступлений в период с 2013 по 2019 год. При этом 11 стариков умерли. Общий ущерб от действий женщины и дочерей превысил 21 млн рублей. Дело направили в суд.

Ранее стало известно, что в Барнауле осудят риелтора за махинации с жильем для сирот и инвалидов. Всего от действий мужчины пострадали шесть сирот и два инвалида. Общий ущерб от действий специалиста по недвижимости превысил 1 млн рублей.