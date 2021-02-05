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Пациенты, которые перенесли коронавирус, рассказали о странных симптомах

, ИА "Амител"
Эти особенности течения заболевания проявляются крайне редко
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Исследователи из Испании изучили течение коронавируса и выявили несколько странных симптомов заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Мадридские ученые опросили 666 пациентов с коронавирусом и лишь у четырех из них обнаружили опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

Также отмечается, что у каждого десятого пациента было ощущение жжения в ладонях и ступнях. При этом специалисты подчеркнули, что этот симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.

Ранее российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. Он посоветовал измерить частоту своего дыхания в покое. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.02.2021 11:16
- гость -

у меня ужасно востановилось обоняние, везде чувствуется запах ацетона+гари+табака
ну хоть так а то вообще месяц не было чутья, страшно

5.02.2021 11:23
Mestnyi122

Пройдет. Я первое время тоже не мог запах переносить никакой, а потом прошло.

5.02.2021 11:35
- гость -

5.02.2021 11:16
- гость -

Это еще норм - у некоторых трупный запах стоит. Так что лучше нюхайте табак чем трупачину

5.02.2021 11:38
- гость -

Вы меня прям подбодрили))))

5.02.2021 11:44
Митенька ржевский

Температура, отсутствие обоняния и вкуса, усталость, тяжёлая сонливость, потливость, отсутствие аппетита, постоянная жажда. Во рту ошушение такое, как будто вся слизистая покрыта тонкой плёнкой, как после лагмана с холодной колой... Ломота по всему телу, невозможность принять удобную позу, как ни ляжешь/ни сядешь- неудобно, хочется повернуться... Постоянная нехватка воздуха, даже после выздоровления, как рыба ртом воздух ловишь...
К счастью, ни на слухе, ни на зрении не сказалось. Добавило пофигизма и спокойствия во взгляд на происходящее, всё стало как-то пофигу...

5.02.2021 11:48
- гость -

, всё стало как-то пофигу...

а вот это я бы хотела заполучить)

5.02.2021 11:52
- гость -

А я думал что на языке пятна были от антибиотиков, которыми врачи меня усиленно пичкали при ковиде, т.к. они появились сразу после приема левофлоксацина.

5.02.2021 12:11
- гость -

Жжение в ступнях и бульканье в коленках.

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