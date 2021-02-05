Исследователи из Испании изучили течение коронавируса и выявили несколько странных симптомов заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Мадридские ученые опросили 666 пациентов с коронавирусом и лишь у четырех из них обнаружили опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

Также отмечается, что у каждого десятого пациента было ощущение жжения в ладонях и ступнях. При этом специалисты подчеркнули, что этот симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.

Ранее российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. Он посоветовал измерить частоту своего дыхания в покое.