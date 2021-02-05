Исследователи из Испании изучили течение коронавируса и выявили несколько странных симптомов заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.
Мадридские ученые опросили 666 пациентов с коронавирусом и лишь у четырех из них обнаружили опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.
Также отмечается, что у каждого десятого пациента было ощущение жжения в ладонях и ступнях. При этом специалисты подчеркнули, что этот симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.
Ранее российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. Он посоветовал измерить частоту своего дыхания в покое.
Комментарии
у меня ужасно востановилось обоняние, везде чувствуется запах ацетона+гари+табака
ну хоть так а то вообще месяц не было чутья, страшно
Пройдет. Я первое время тоже не мог запах переносить никакой, а потом прошло.
5.02.2021 11:16
- гость -
Это еще норм - у некоторых трупный запах стоит. Так что лучше нюхайте табак чем трупачину
Вы меня прям подбодрили))))
Температура, отсутствие обоняния и вкуса, усталость, тяжёлая сонливость, потливость, отсутствие аппетита, постоянная жажда. Во рту ошушение такое, как будто вся слизистая покрыта тонкой плёнкой, как после лагмана с холодной колой... Ломота по всему телу, невозможность принять удобную позу, как ни ляжешь/ни сядешь- неудобно, хочется повернуться... Постоянная нехватка воздуха, даже после выздоровления, как рыба ртом воздух ловишь...
К счастью, ни на слухе, ни на зрении не сказалось. Добавило пофигизма и спокойствия во взгляд на происходящее, всё стало как-то пофигу...
, всё стало как-то пофигу...
а вот это я бы хотела заполучить)
А я думал что на языке пятна были от антибиотиков, которыми врачи меня усиленно пичкали при ковиде, т.к. они появились сразу после приема левофлоксацина.
Жжение в ступнях и бульканье в коленках.