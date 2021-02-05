ВТБ внедряет новую систему защиты от телефонных мошенников

ВТБ завершил тестирование голосового антифрода – системы, которая позволяет распознавать звонки клиентам и в банк со стороны мошенников. Массовый запуск новой технологии состоится в 2021 году.

Голосовой антифрод будет работать с использованием искусственного интеллекта: анализировать входящие и исходящие звонки, сопоставляя данные о мошеннических атаках и связях между ними. Система позволит защитить клиента от звонка в случае, когда мошенники совершают его якобы от имени банка. Также помощник предупредит банк, если мошенники звонят в контакт-центр и имитируют обращение клиента.

Определить уровень риска для каждого конкретного звонка и выявить мошеннический кейс позволяют различные сочетания параметров и возможных событий. Сотрудник банка сразу получает сигнал от системы и задает дополнительные вопросы для идентификации абонента. Такие действия защищают пользователей и не позволяют мошенникам совершить финансовую операцию за клиента.

По мнению заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, первое, чему должен уделять внимание банк, – финансовая безопасность клиентов.

"В конце 2020 года был запущен обновленный ВТБ Онлайн, который стал значительно безопаснее. Теперь мы готовы запустить в работу систему голосового антифрода, которая минимизирует активность злоумышленников при звонках в контакт-центр. Так мы последовательно усиливаем защиту всех каналов коммуникаций между клиентом и банком", – комментирует внедрение новой технологии Анатолий Печатников.

При этом банк настоятельно рекомендует клиентам в телефонном общении не терять бдительности. "В любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк для проверки полученных данных по короткому номеру 1000 или номеру, указанному на обороте банковской карты. В этом случае вы гарантированно попадете в контакт-центр банка", – отметил топ-менеджер ВТБ.

Кроме новой системы голосового антифрода, в контакт-центре ВТБ уже успешно применяют биометрическую идентификацию клиентов по голосу. Технология позволяет узнавать клиента с точностью близкой к 100%. В случае несоответствия с ранее записанным слепком голоса клиента или совпадения с голосом мошенника, информация автоматически будет передана в службу безопасности ВТБ. Дать добровольное согласие на сдачу биометрических данных для использования в аналитике банка можно в офисе, контакт-центре ВТБ или мобильном банке ВТБ Онлайн.

Комплекс мер по противодействию мошенничеству и применение фрод-мониторинга в 2020 году позволили предотвратить финансовые потери на сумму свыше 9,2 млрд рублей для 100 тысяч клиентов – физических лиц.