Жители Барнаула могут выиграть путевку в Занзибар на шоу "Последний герой"

Жители Барнаула могут побороться за возможность попасть на съемки нового сезона шоу "Последний герой", которые проходят в Занзибаре. Для этого необходимо принять участие в конкурсе и найти тайник с сертификатом на поездку раньше остальных. Точное местоположение приза в Барнауле будет зашифровано в специальном QR-коде, который ТВ-3 покажет в эфире в премьерном выпуске 6 февраля в 19:00.

В новом сезоне "Последнего героя" его участники впервые в истории шоу отправляются в Африку, на Занзибар – острова коварных приливов, где обитает смертельно опасная змея черная мамба. Там встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей. Ведущей шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" уже в третий раз стала актриса Яна Троянова.

"Последний герой" – российская версия популярного во всем мире формата, также известного под названием Expedition Robinson ("Экспедиция Робинзон") и Survivor ("Выживший"): две команды по восемь человек в каждой должны провести до 39 дней в первозданных джунглях. В марте 2019 ТВ-3 перезапустил формат и установил с ним новые рекорды популярности. Проект "Последний герой" был удостоен премии ТЭФИ в номинации "Реалити-шоу" и стал самым успешным в истории ТВ-3.

Подробности о конкурсе на сайте: https://posledny-geroi.tv3.ru/season3

Не пропустите премьеру нового сезона шоу 6 февраля в 19:00.