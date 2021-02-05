Вздутие живота назвали симптомом смертельной болезни

Исследователи Британской онкологической ассоциации пришли к выводу, что вздутие живота может указывать не только на переедание продуктами, вызывающими повышенное газообразование, но и на рак кишечника. Об этом пишет издание Express.

Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит. При таком состоянии жидкость скапливается в животе. Однако также асцит – первый признак онкозаболеваний.

Кроме того, вздутие могут вызвать и другие болезненные состояния: запор, гастропарез, глютеновая болезнь, синдром раздраженного кишечника. Людям, которые страдают от вздутия, специалисты рекомендовали обращаться к врачу.

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