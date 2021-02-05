Владимир Путин придумал губернаторам KPI

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором содержится список критериев для оценки эффективности деятельности губернаторов. Документ опубликован на сайте Кремля.

В список вошли следующие показатели:

1. Доверие к власти (доверие к президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации).

2. Численность населения субъекта Российской Федерации.

3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

4. Уровень бедности.

5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

6. Уровень образования.

7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

8. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью.

9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

10. Число посещений культурных мероприятий.

11. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

12. Объем жилищного строительства.

13. Качество городской среды.

14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам.

15. Качество окружающей среды.

16. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы.

17. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.

18. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

20. "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

Вместе с тем президент поручил разработать методику расчета всех показателей.

Ожидается, что администрация президента предоставит доклад о губернаторских "достижениях" до 1 марта. В полной мере система оценки руководителей регионов начнет работать с 1 июля.