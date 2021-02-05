Владимир Путин придумал губернаторам KPI

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором содержится список критериев для оценки эффективности деятельности губернаторов. Документ опубликован на сайте Кремля.
В список вошли следующие показатели:
1. Доверие к власти (доверие к президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации).
2. Численность населения субъекта Российской Федерации.
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
4. Уровень бедности.
5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
6. Уровень образования.
7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
8. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью.
9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
10. Число посещений культурных мероприятий.
11. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
12. Объем жилищного строительства.
13. Качество городской среды.
14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам.
15. Качество окружающей среды.
16. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы.
17. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
18. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
20. "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.
Вместе с тем президент поручил разработать методику расчета всех показателей.
Ожидается, что администрация президента предоставит доклад о губернаторских "достижениях" до 1 марта. В полной мере система оценки руководителей регионов начнет работать с 1 июля.
Комментарии
... собирай манатки.
5.02.2021 12:24
Митенька, это ты кому?
Минздрав по первым пунктам прям провалил KPI губернатору!!! Оптимизируйте ради бабла дальше! Чуть не помер от КОВИДлы скорая не забрала , сказали мы не возим, помирать будешь звони, в реанимацию увезем... А до доктора добраться было не возможно, спасибо друзьям - спасли , достали и антибиотики и лекарства, так бы и помер!
Первый пункт все критерии обнуляет - если губер не доверяет нищеброду, у которого в собственности нет дворца - то он и не сможет стать главой региона...
Кто из губеров норматив не выполнит, тому трусы "Новичком" намажут
Как всё знакомо, забежал, нагадил, убежал в соседнюю ветку гадить
Владимир Путин придумал
Человек, который не в состоянии интернет освоить, ничего придумать не может. За него думают.
Хомячки, вам же сказали из штаба
- Соратники Навального не будут проводить митинг в эти выходные, заявил Леонид Волков.
- Волну протеста надо заканчивать на пике, добавил он.
- Доставать Навального из тюрьмы будут через инструмент санкций против окружения Путина.
- Следующие митинги команда Навального планирует проводить весной и летом.
Обновите методичку, идите учить уроки, не мешайте народу работать.
5.02.2021 13:23
- гость -
Сам тестировал ВВП, или это твои догадки?Про житие Путина вне СМИ никому(!), ничего(!) не известно.А строить умозаключения на основе собственных чуйств, и на волне необоснованной критики ВВП, особенно из-за бугра, воспитанному и образованному челу в нашей стране-моветон.
Называющий себя президентом России... . Данный гражданин является прямой угрозой суверенитету страны (который он присвоил со своими корешами), политическим и экономическим свободам граждан (которых он обокрал).
.02.2021 12:26
- гость -
5.02.2021 12:24
Митенька, это ты кому?
Обеим девочкам.
5.02.2021 13:32
АБОРИГЕН
Ваш пост является нарушением законодательства РФ. Будьте аккуратны в высказываниях.
Обновите методичку, идите учить уроки, не мешайте народу работать.
С каких пор кремлеботы стали народом? Да еще, который работает?
5.02.2021 13:32
АБОРИГЕН
Не знаю как экономически, геша, но политически из всех граждан ты абсолютно свободен.Иначе бы за твои взгляды, за твои высказывания, за тобой давно бы приехали, если не черный "воронок", так санитары со смирительной рубахой, та сопроводили бы тебя в желтый дом, где вечно пляшут и поют (не Шарите).Побойся Бога, не говори глупостей!
Обеим девочкам.
С первой все ясно, это ты. А вторая это Аборигей?
Обновите методичку, идите учить уроки, не мешайте народу работать.
нельзя хомячков выгонять. под их скулеж рабочий день проходит намного быстрее и веселее
Нашему то манатки собирать пора по таким критериям!Даже дороги почистить не могут нормально,не то что наладить уровень жизни.Вот книжки о своей работе писать горазд,сказочник.
5.02.2021 13:32
АБОРИГЕН
Называющий себя президентом России... . Данный гражданин является прямой угрозой суверенитету страны (который он присвоил со своими корешами), политическим и экономическим свободам граждан (которых он обокрал).
Абориген, как же без вас. Страдалец вы наш о России. Ваш перст всегда и везде
указывает нам на наши недостатки. Ваши уста низвергают животворящие слова как нам сермяжным жить. Я плачу.
5.02.2021 13:47
- гость -
нельзя хомячков выгонять. под их скулеж рабочий день проходит намного быстрее и веселее
Вы почитайте их в соц сетях, вот где визг, просто наслаждение. "Нас предали, за что стоял на Московском майдане, где мои банка варенья и пачка печенья"
5.02.2021 13:38
- гость -
АБОРИГЕН
Ваш пост является нарушением законодательства РФ. Будьте аккуратны в высказываниях.
С Украины выдачи нет.
5.02.2021 13:32
Сам тестировал ВВП, или это твои догадки?
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Ну вы даете! Путин сам говорил, что у него нет мобильного телефона и он не бывает в интернете.
Что конкретно у тебя украл Путин?
KPI для президента есть?
5.02.2021 14:09
- гость -
5.02.2021 13:32
Ну вы даете! Путин сам говорил, что у него нет мобильного телефона и он не бывает в интернете.
Если у тебя нет мобильника, ты не человек и тем более не президент. А у кого их 2 или 3 то они сверхчеловеки.
"Работу глав регионов будут оценивать по 20 критериям"
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Губеров вообще-то жители региона выбирают - они и должгы оценивать., а не администрация президента.
А если оценивают последние, тогда вопрос - а кем поставлени этот губер?
Таким образом Путин своим указом подписался под тем, что губеров не народ выбирает, а назначает пересидент со своей администрацией, нарушая тем самым законодательство РФ.
5.02.2021 14:16
Если человек может сам заменить колесо и поршневые кольца на двигателе, написать программу для мобильника на Андроиде, то это уже о многом говорит.
5.02.2021 14:09
- гость -
Смарта может и нет, но в нете он бывает, и об этом говорил Песков.В общем инфа противоречивая, о чем я и говорил:ВВП принципиально не выставляет свою личную жизнь напоказ.Как живет, с кем, чем питается, что употребляет, есть счета с ярдами, гол, как сокол,что думает и о чем-никому не ведомо.Все на уровне догадок, и тем они извращеннее, чем болезней мозг "провидцев" фантастов.Это не серьезно.
5.02.2021 13:42
- гость -
Обеим девочкам.
С первой все ясно, это ты. А вторая это Аборигей?
Если мозга нет у кремлебота, объяснять кто девочки, одна из которых назначила вторую, смысла тоже нет.
5.02.2021 13:38
- гость -
"Ваш пост является нарушением законодательства РФ. Будьте аккуратны в высказываниях". Напиши, что он нарушил, тем более, что Абориген прав - только два срока подряд были законны и составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации не допускает!
Читай ниже, если, конечно не тролль и с интеллектом все в порядке...
Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 N 134-О "По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации"
...Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает.
5.02.2021 14:11
Аборигену
Что конкретно у тебя украл Путин?
Если по большому счету, то страну, будущее моих детей, мою счастливую старость, которой не будет.
Пусть ответит нам путин про нефть и про газ, кто их продал пиндосам, какой пи..рас, кто отнял у народа Газпром и Лукойл, нет ответа...
..и медсетры тоже за путина...
Ваш дурдом голосует за путина, путин точно ваш кандидат.
объяснять кто девочки, одна из которых назначила вторую, смысла тоже нет.
Да то, что ты с Аборигеем девочки, я уже разобрался. Пока не понял кто из вас кого любимой женой назначил. Или меняетесь?