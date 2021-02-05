Потеряться – не значит пропасть: "Билайн" и "Лиза Алерт" подвели итоги за 2020 год

"Билайн" и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" подвели итоги совместной работы в 2020 году: оценили роль современных технологий в поиске и спасении пропавших людей.

"Потеряться – не значит пропасть" – совместный сервис SMS-информирования "Билайн" и "ЛизаАлерт" по привлечению волонтеров в зону проведения поисковых мероприятий. Сервис разработан на технической базе оператора и запущен в декабре 2017 года.

В 2020 году поисковый отряд "Лиза Алерт" получил почти 32 тысячи заявок на поиск пропавших людей. Более 23 тысяч человек нашли живыми, 2693 – погибшими, 1409 человек остались не найденными.

В Барнауле и Алтайском крае поступило 511 заявок на поиск пропавших людей. Волонтеров на спасательные операции привлекали с помощью SMS-информирования: "Билайн" разослал 9,7 млн сообщений. Также горячая линия по поиску пропавших приняла порядка 70 тысяч звонков.

Система "Beeline AI – Поиск людей" обработала более 650 тысяч снимков. Это цифровое решение, которое анализирует изображения с беспилотных летательных аппаратов и позволяет в разы увеличить скорость анализа территории. Всего отряд получил порядка 860 заявок на закрытие воздушного пространства на территории поиска. Силами группы отсмотрена площадь 336 квадратных километров. Всего с воздуха найдено 27 человек.

По статистике поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", в 2020 году от общего количества пропавших более 76% людей пропали или потерялись в крупных городах и небольших населенных пунктах, более 17% – в природной зоне (болота, горы, леса). Мужчины теряются практически в два раза чаще, чем женщины. При этом наибольшее количество мужчин – в возрасте от 30 до 40 лет. Особую категорию потерявшихся составляют лица старше 80 лет, поэтому "Лиза Алерт" и "Билайн" рекомендуют использовать функции современных устройств для мониторинга родственников, которым может понадобиться помощь в связи с особенностями здоровья.

Всего за время работы сервиса было разослано более 13 млн SMS-сообщений. Сервис работает для абонентов всех операторов связи, на него подписано порядка 70 тысяч человек в 57 регионах России. Большая часть из них находятся в Москве и Московской области (15 015 человек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8701 человек). В Барнауле и Алтайском крае число подписчиков рассылки составляет 1185 человек.