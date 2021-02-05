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Барнаульская фирма построит жилой комплекс на месте кладбища в Санкт-Петербурге

, ИА "Амител"
Соседствовать с многоэтажками будут заброшенные промышленные помещения
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Один из крупнейших барнаульских застройщиков – ГК "Союз" – выкупил участок под строительство в Санкт-Петербурге. Площадь территории на Митрофаньевском шоссе составляет 1,3 га.

Ранее на этом месте располагалось Митрофаньевское кладбище, а теперь здесь стоят промышленные постройки и склады. Рядом проходит железная дорога и простаивают заброшенные предприятия. Чуть дальше строятся новые жилые комплексы, детские сады, необходимая инфраструктура. 

На участке можно построить ЖК общей площадью около 20 тыс. квадратных метров, пишет "Алтайский портал недвижимости". Для ГК "Союз" этот объект станет вторым на территории Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что жилые высотки появятся в районе улицы Анатолия в Барнауле, рядом с Булыгинско-Кировским кладбищем. По планам, на территории возведут дома от 10 до 24 этажей с пристройками для офисов, школу на 600 мест, реконструируют имеющийся детский сад, оборудуют стоянки для авто, спортивные, детские, досуговые площадки, а также парковую зону, выходящую к реке.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.02.2021 13:54
- гость -

Вот это да.....

5.02.2021 14:33
АБОРИГЕН

Да, в Питере тоже строят говно. Особенно "впечатляют" бескрайние гаражи и отдельно стоящие микрорайоны 25-30-этажек а вокруг ничего нет, кроме двухполосной разбитой дороги к этим гетто, когда едешь на поезде с Ладожского вокзала в сторону Карелии.
Российские города бессмысленные и беспощадные.

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