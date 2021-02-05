Барнаульская фирма построит жилой комплекс на месте кладбища в Санкт-Петербурге

Один из крупнейших барнаульских застройщиков – ГК "Союз" – выкупил участок под строительство в Санкт-Петербурге. Площадь территории на Митрофаньевском шоссе составляет 1,3 га.

Ранее на этом месте располагалось Митрофаньевское кладбище, а теперь здесь стоят промышленные постройки и склады. Рядом проходит железная дорога и простаивают заброшенные предприятия. Чуть дальше строятся новые жилые комплексы, детские сады, необходимая инфраструктура.

На участке можно построить ЖК общей площадью около 20 тыс. квадратных метров, пишет "Алтайский портал недвижимости". Для ГК "Союз" этот объект станет вторым на территории Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что жилые высотки появятся в районе улицы Анатолия в Барнауле, рядом с Булыгинско-Кировским кладбищем. По планам, на территории возведут дома от 10 до 24 этажей с пристройками для офисов, школу на 600 мест, реконструируют имеющийся детский сад, оборудуют стоянки для авто, спортивные, детские, досуговые площадки, а также парковую зону, выходящую к реке.