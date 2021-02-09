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От "Гравити Фолз" до "Манчкина": подборка настольных игр в подарок на 14 и 23 февраля

, ИА "Амител"
Магазин Hobby Games предлагает оригинальные и тематические "настолки" к предстоящим праздникам

Впереди новая череда праздников: День всех влюбленных, День защитника Отечества. Самое время задуматься о подарке. Если вы ищете что-то оригинальное, обратите внимание на настольные игры. Такой подарок не только удивит и порадует, но и позволит весело провести время на вечеринке. Тем более магазин Hobby Games уже подготовил подборку настольных игр, которая поможет определиться с выбором.

Игры к Дню святого Валентина

Постарайтесь учесть предпочтения своего партнера: может быть, он или она – поклонники какой-либо "вселенной": например "Гравити Фолз", "Марвел" или DC, вампиры или пираты… Исходя из этого можно выбрать тематическую игру.

"Гравити Фолз" – это волшебная настольная игра по мотивам диснеевского мультфильма, покорившего миллионы и детских, и взрослых сердец по всему миру. Путешествуйте по чудному городку, защищайте его от монстров и убеждайте жителей помочь вам.

"Находка для шпиона: DC" – это новая версия известной разговорной игры, действие которой переносится совершенно в другую вселенную, а точнее – в мир комиксов DC. Игроков ждет встреча с Бэтменом, Суперменом, Чудо-Женщиной и другими известными персонажами, главный из которых, конечно, Джокер: именно он занял роль шпиона в предыдущих частях игры. Игрокам предстоит раскрыть героя, используя память, дедукцию, умение блефовать и другие полезные навыки. Ну или блистательно разыграть коварную партию, играя за злодея. Место контршпионов заняли супергерои.

"Замес: Мимими" – это дополнение для игры "Замес", но может быть и  самостоятельной игрой. "Замес: Мимими" можно смешивать с другими дополнениями этой серии. Безумные сражения становятся еще более безумными, ведь на этот раз в конфликт вмешиваются силы любви и добра в виде "мимишных" воинов. Что им смогут противопоставить огромные рободинозавры или зомби-колдуны?

"Шакал: Архипелаг" – приключенческая настольная игра, наполненная духом пиратской романтики. Игрокам нужно обследовать остров и найти сокровища. 

"7 чудес: Дуэль". Война цивилизаций? Поединок будет жарким!

Но если с индивидуальными предпочтениями своей пары вы еще не знакомы, воспользуйтесь "бессмертной классикой":

"In Love" – игра для влюбленных, которым нравится совместное времяпрепровождение. С ней не придется скучать – теперь вам будет, чем заняться вдвоем. Игра также помогает лучше узнать друг друга.

"Манчкин: Валентинки". Являетесь поклонником "Манчкина"? Попробуйте дополнение к этой известной игре, приуроченное ко Дню святого Валентина.

"Love is: Комплименты". Любите простые карточные игры для компании, или хотите познакомиться с ними? Тогда эта игра с героями жвачки Love is… для вас. "Love is… Комплименты" – это универсальная игра для разных компаний. Она подарит хорошее настроение и приятную ностальгию. В игре предстоит по очереди тянуть карты и выполнять то, что на них написано.

Игры к Дню защитника Отечества

Если вы хотите порадовать молодого человека, мужа, друга или брата, обратите внимание на настольные игры о войне и боевых действиях. 

"Это моя война" – игра призвана изменить представление о военных действиях, показав их с другой стороны: со стороны жителей осажденного города. Игра передаст крохотную толику отчаяния и страха, которую испытывают мирные жители в условиях боевых действий.

"Серп" – однозначно заслуживает внимания ценителей стратегических игр. Каждая партия заставит вас искать новый путь к победе исходя из стартовых условий и целей, а великолепные и неожиданные иллюстрации еще долго будут всплывать в памяти игроков.

"Коварный лис" – настольная игра для маленьких защитников. Коварный лис похитил пирог и скрылся в чаще леса. Ищите улики, распознавайте их с помощью специального дешифратора и разоблачите преступника.

Магазины HobbyGames
Адреса: Красноармейский, 111; Лазурная, 29
Режим работы: с 11:00 до 21:00
Телефон: 590-596
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