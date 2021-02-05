Расходы бюджета Алтайского края в 2021 году хотят увеличить почти на 10 млрд

В закон о бюджете Алтайского края на нынешний, 2021 год предлагают внести изменения. Проект корректировок зампред регионального правительства, министр финансов края Данил Ситников представил председателям комитетов и руководителям фракций АКЗС.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, предлагается увеличить расходы и дефицит на 9,888 млрд рублей без изменения доходной части.

"В 2020 году собственных доходов краевого бюджета было собрано больше запланированного, сложился профицит бюджета, который составляет 5,3 млрд рублей. С учетом профицитного исполнения правительство Алтайского края планирует внесение на февральскую сессию проекта закона о внесении изменений в закон о краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в двух чтениях", – заявил Ситников.

По словам вице-премьера, деньги планируется направить на обеспечение роста заработной платы краевым бюджетникам (1,3 млрд рублей), финансовую помощь муниципальным образованиям (1,5 млрд рублей), увеличение расходов капитального характера (2,154 млрд рублей) и расходов, связанных с дорогами (чуть более 1 млрд рублей). Также средства пойдут на увеличение резервного фонда алтайского правительства, укрепление материальной базы социальных учреждений, подготовку к зиме и другие направления.

Планируется, что предлагаемые изменения вынесут на рассмотрение депутатов в двух чтениях на февральской сессии АКЗС.

Напомним, в базовом варианте бюджета на 2021 год доходы казны составят 124 млрд рублей, расходы – 129,9 млрд рублей. Таким образом, если поправки примут, то расходы региональной казны в нынешнем году вырастут почти до 140 млрд рублей.