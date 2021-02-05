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Уличные музыканты будут согласовывать с властями выступления в Барнауле

, ИА "Амител"
Систему опробуют во время проведения этапа Кубка мира по гребле
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

В Барнауле планируют создать специальные уличные площадки, где смогут выступать музыканты, сообщают "Вести Алтай".

"Это все на инициативной истории, захотят музыканты – вот вам площадка, вот вам показать себя, возможность и реклама, и можно донаты собирать, – рассказал член совета по развитию туризма в Барнауле Алексей Куреленок. – Я сам, как организатор больших мероприятий, фестивалей, неоднократно знакомился на улицах города с такими ребятами и, соответственно, потом мы заказывали их на свои большие события".

Музыканты, которые уже имеют опыт выступления на открытом пространстве, позитивно восприняли нововведение.

Так, алтайская группа Paramaribo неоднократно устраивала уличные концерты. Мэрия и полиция, с которыми согласовывают соответствующие мероприятия, помогут в поддержании порядка, считают участники музыкального коллектива.

Новшество планируют опробовать на ближайшем крупнейшем мероприятии – барнаульском этапе Кубка мира по гребле.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что на эти соревнования съедутся порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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