Бывшего директора алтайского вуза будут судить за растрату 2,5 млн рублей

Следователи завершили разбирательство по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы Алтайского края, которая, занимая пост директора регионального филиала Ленинградского госуниверситета имени Пушкина, совершила хищение в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Директор филиала заключала фиктивные договоры о проведении научных исследовательских работ в интересах образовательного учреждения, которые в действительности не проводились, – пояснили в региональном Следственном управлении. – На основании подложных документов денежные средства переводились на подконтрольные счета третьих лиц".

По версии следствия, за четыре года таким образом со счетов образовательного учреждения сняли около 2,5 млн рублей. Соучастником в афере стал ректор филиала. Уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

Директор вуза признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд.

Напомним, ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту подтасовок приемной комиссией Горно-Алтайского госуниверситета результатов экзаменов абитуриентов.