Минстрой отменил сейсмические нормы, из-за которых новостройки в Барнауле могли подорожать

В российских регионах отменили повышенные требования к сейсмической безопасности зданий, принятые в августе 2020 года. Соответствующий приказ подписал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
По этим (уже отмененным) нормам в Барнауле при строительстве зданий нужно было учитывать возможность землетрясений в 7 и 8 баллов. До этого объекты возводили с устойчивостью к 6 баллам.
Эксперты опасались, что из-за новых критериев себестоимость строительства возрастет минимум на 30%, жилье станет недоступным для населения, а многим девелоперам и заводам стройматериалов придется закрыться.
Более того, строители уверяли, что новые нормативы абсурдны, ведь они не учитывают геологическое строение Алтайского края. По словам экспертов, в начале 2000-х в регионе была проведена масштабная работа по изучению сейсмической активности. В разгар исследований и грянуло "Чуйское" землетрясение. Но благодаря ему ученые зафиксировали, что даже самые серьезные подземные толчки Барнаулу не страшны.
Однако в новых нормативах по сейсмике от 2020 года эти результаты исследования учтены не были. Полгода строительное сообщество региона потратило на то, чтобы Минстрой признал свою ошибку.
Комментарии
Слава те разум восторжествовал!
Тем не менее новый "Титаник " треснул во время того землетряса. Потом его ремонтировали.
В следующий раз потонет.
Принимается, отменяется,
Ну все, теперь в центре 30 этажками застроют
А потом еще какое-то другое обоснование появится.
Это все низкая квалификация наших чиновников.
Титаник стоит на разных фундаментах , и между каждым строением есть шов . Он и потрескался , это повлияло только на эстетику