Всероссийскую перепись населения вновь перенесли

Правительство РФ перенесет Всероссийскую перепись населения с апреля на сентябрь 2021 года. Ожидается, что к этому времени эпидемическая обстановка в стране стабилизируется. Точную дату определят соответствующим постановлением, его подготовят в течение месяца, пишет РИА Новости.

"Мы видим, что улучшение [по эпидситуации, — ред.], конечно, идет по всем показателям... но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", — объяснил замруководителя Росстата Павел Смелов.

В самом ведомстве, в свою очередь, отметили, что сентябрь "рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи в наиболее безопасный период". Кроме того, в этот месяц будет максимально благоприятная погода для переписчиков.

Напомним, Всероссийская перепись населения уже переносится во второй раз. Первоначально она должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 ее перенесли на апрель 2021-го. Ожидается, что первые результаты переписи появятся только в январе-феврале 2022 года, хотя до этого планировалось закончить подсчеты к концу текущего года.